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В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина - РИА Новости, 03.05.2023
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16:18 03.05.2023
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В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина
В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина - РИА Новости, 03.05.2023
В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина
Ответ со стороны России на попытку покушения на главу государства Владимира Путина будет жестоким, Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:18
2023-05-03T16:18
адальби шхагошев
владимир путин
россия
украина
политика
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответ со стороны России на попытку покушения на главу государства Владимира Путина будет жестоким, Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались, это уже "стоп-сигнал" для них, сообщил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина . "Со стороны России ответ будет достаточно жестким… Украина и диверсионные группы которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались. Это уже не красная линия, это стоп-сигнал для них", — сказал Шхагошев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам депутата, "Украина в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски".
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адальби шхагошев, владимир путин, россия, украина, политика
Адальби Шхагошев, Владимир Путин, Россия, Украина, Политика
В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина

Депутат Шхагошев назвал покушение на Путина стоп-сигналом для Украины

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответ со стороны России на попытку покушения на главу государства Владимира Путина будет жестоким, Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались, это уже "стоп-сигнал" для них, сообщил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина .
"Со стороны России ответ будет достаточно жестким… Украина и диверсионные группы которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались. Это уже не красная линия, это стоп-сигнал для них", — сказал Шхагошев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По словам депутата, "Украина в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски".
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