https://ria.ru/20230503/signal-1869444309.html
В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина
В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина - РИА Новости, 03.05.2023
В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина
Ответ со стороны России на попытку покушения на главу государства Владимира Путина будет жестоким, Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:18
2023-05-03T16:18
2023-05-03T16:18
адальби шхагошев
владимир путин
россия
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206553_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c73ef5b2f1d4ebf74679b2f2ca9d7fba.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответ со стороны России на попытку покушения на главу государства Владимира Путина будет жестоким, Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались, это уже "стоп-сигнал" для них, сообщил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина . "Со стороны России ответ будет достаточно жестким… Украина и диверсионные группы которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались. Это уже не красная линия, это стоп-сигнал для них", — сказал Шхагошев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам депутата, "Украина в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски".
https://ria.ru/20230503/eskadrilya-1869442461.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206553_129:0:897:576_1920x0_80_0_0_d894522c0824b6e39622a004dc56177b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адальби шхагошев, владимир путин, россия, украина, политика
Адальби Шхагошев, Владимир Путин, Россия, Украина, Политика
В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина
Депутат Шхагошев назвал покушение на Путина стоп-сигналом для Украины
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответ со стороны России на попытку покушения на главу государства Владимира Путина будет жестоким, Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались, это уже "стоп-сигнал" для них, сообщил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина .
"Со стороны России ответ будет достаточно жестким… Украина и диверсионные группы которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались. Это уже не красная линия, это стоп-сигнал для них", — сказал Шхагошев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По словам депутата, "Украина в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски".
В Госдуме предложили сформировать эскадрилью "орлов-перехватчиков"