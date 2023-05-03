https://ria.ru/20230503/signal-1869444309.html

В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина

В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина - РИА Новости, 03.05.2023

В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ за попытку покушения на Путина

Ответ со стороны России на попытку покушения на главу государства Владимира Путина будет жестоким, Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:18

2023-05-03T16:18

2023-05-03T16:18

адальби шхагошев

владимир путин

россия

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206553_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c73ef5b2f1d4ebf74679b2f2ca9d7fba.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответ со стороны России на попытку покушения на главу государства Владимира Путина будет жестоким, Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались, это уже "стоп-сигнал" для них, сообщил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина . "Со стороны России ответ будет достаточно жестким… Украина и диверсионные группы которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались. Это уже не красная линия, это стоп-сигнал для них", — сказал Шхагошев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам депутата, "Украина в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски".

https://ria.ru/20230503/eskadrilya-1869442461.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

адальби шхагошев, владимир путин, россия, украина, политика