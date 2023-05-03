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В США рестораны McDonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда - РИА Новости, 03.05.2023
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17:33 03.05.2023 (обновлено: 17:35 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/shtraf-1869469901.html
В США рестораны McDonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда
В США рестораны McDonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда - РИА Новости, 03.05.2023
В США рестораны McDonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда
Три оператора ресторанов сети Mcdonald"s оштрафованы в США по итогам расследования, установившего, что более 300 несовершеннолетних, в том числе десятилетние... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:33
2023-05-03T17:35
в мире
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кентукки
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Три оператора ресторанов сети Mcdonald"s оштрафованы в США по итогам расследования, установившего, что более 300 несовершеннолетних, в том числе десятилетние дети, работали в ресторанах незаконно, заявило министерство труда. "Подразделение провело расследование в отношении Bauer Food LLC, Archways Richwood LLC и Bell Restaurant Group I LLC — трех отдельных франчайзи, которые управляют в общей сложности 62 ресторанами McDonald's в Кентукки, Индиане, Мэриленде и Огайо — и обнаружило, что они наняли 305 детей, чтобы они работали больше, чем разрешено законом и выполняли работы, запрещенные законом для молодых сотрудников. В целом расследования привели к начислению 212,754 тысячи долларов гражданских штрафов работодателям", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте. В ходе проверки установлено, что среди привлекаемых к работам несовершеннолетних были десятилетние дети. "Следователи также установили, что двое 10-летних детей работали, но не получали зарплату, и иногда работали до двух часов ночи. Будучи моложе минимального возраста для приема на работу, они готовили и разносили заказы, убирали в кладовой, работали на стойке приема заказов и использовали кассовый аппарат. Подразделение также узнало, что одному из двух детей разрешили управлять фритюрницей, что запрещено для работников младше 16 лет", - говорится в пресс-релизе. Представитель Bauer Food LLC, оператора, которого оштрафовали за работу десятилетних детей, заявил телеканалу CBS News, что менеджеры компании не знали о нарушениях в отношении несовершеннолетних. "Дети навещали своих родителей, которые работают ночными менеджерами. Руководством компании детям не разрешалось находиться в той части ресторана, и любая работа, которую выполняли дети, выполнялась по указанию и в присутствии родителя", - сообщает CBS News. Федеральные правила о детском труде ограничивают виды работ, которые могут выполнять несовершеннолетние сотрудники, и часы, в которые они могут работать. Ограничения для 14- и 15-летних сотрудников включают в себя работу только во внеурочное время, не более трех часов в учебный день. Трудовой день должен начинаться не раньше семи утра и заканчиваться не позднее семи часов вечера.
https://ria.ru/20230403/mcdonalds-1862543674.html
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в мире, сша, кентукки, индиана, mcdonald's corporation
В мире, США, Кентукки, Индиана, McDonald's Corporation
В США рестораны McDonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда

В США трех операторов ресторанов Mcdonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Логотип корпорации "Макдоналдс". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Три оператора ресторанов сети Mcdonald"s оштрафованы в США по итогам расследования, установившего, что более 300 несовершеннолетних, в том числе десятилетние дети, работали в ресторанах незаконно, заявило министерство труда.
"Подразделение провело расследование в отношении Bauer Food LLC, Archways Richwood LLC и Bell Restaurant Group I LLC — трех отдельных франчайзи, которые управляют в общей сложности 62 ресторанами McDonald's в Кентукки, Индиане, Мэриленде и Огайо — и обнаружило, что они наняли 305 детей, чтобы они работали больше, чем разрешено законом и выполняли работы, запрещенные законом для молодых сотрудников. В целом расследования привели к начислению 212,754 тысячи долларов гражданских штрафов работодателям", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.
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В ходе проверки установлено, что среди привлекаемых к работам несовершеннолетних были десятилетние дети.
"Следователи также установили, что двое 10-летних детей работали, но не получали зарплату, и иногда работали до двух часов ночи. Будучи моложе минимального возраста для приема на работу, они готовили и разносили заказы, убирали в кладовой, работали на стойке приема заказов и использовали кассовый аппарат. Подразделение также узнало, что одному из двух детей разрешили управлять фритюрницей, что запрещено для работников младше 16 лет", - говорится в пресс-релизе.
Представитель Bauer Food LLC, оператора, которого оштрафовали за работу десятилетних детей, заявил телеканалу CBS News, что менеджеры компании не знали о нарушениях в отношении несовершеннолетних.
"Дети навещали своих родителей, которые работают ночными менеджерами. Руководством компании детям не разрешалось находиться в той части ресторана, и любая работа, которую выполняли дети, выполнялась по указанию и в присутствии родителя", - сообщает CBS News.
Федеральные правила о детском труде ограничивают виды работ, которые могут выполнять несовершеннолетние сотрудники, и часы, в которые они могут работать. Ограничения для 14- и 15-летних сотрудников включают в себя работу только во внеурочное время, не более трех часов в учебный день. Трудовой день должен начинаться не раньше семи утра и заканчиваться не позднее семи часов вечера.
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