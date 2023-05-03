https://ria.ru/20230503/shtraf-1869469901.html

В США рестораны McDonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда

В США рестораны McDonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда - РИА Новости, 03.05.2023

В США рестораны McDonald's оштрафовали за эксплуатацию детского труда

Три оператора ресторанов сети Mcdonald"s оштрафованы в США по итогам расследования, установившего, что более 300 несовершеннолетних, в том числе десятилетние... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:33

2023-05-03T17:33

2023-05-03T17:35

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Три оператора ресторанов сети Mcdonald"s оштрафованы в США по итогам расследования, установившего, что более 300 несовершеннолетних, в том числе десятилетние дети, работали в ресторанах незаконно, заявило министерство труда. "Подразделение провело расследование в отношении Bauer Food LLC, Archways Richwood LLC и Bell Restaurant Group I LLC — трех отдельных франчайзи, которые управляют в общей сложности 62 ресторанами McDonald's в Кентукки, Индиане, Мэриленде и Огайо — и обнаружило, что они наняли 305 детей, чтобы они работали больше, чем разрешено законом и выполняли работы, запрещенные законом для молодых сотрудников. В целом расследования привели к начислению 212,754 тысячи долларов гражданских штрафов работодателям", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте. В ходе проверки установлено, что среди привлекаемых к работам несовершеннолетних были десятилетние дети. "Следователи также установили, что двое 10-летних детей работали, но не получали зарплату, и иногда работали до двух часов ночи. Будучи моложе минимального возраста для приема на работу, они готовили и разносили заказы, убирали в кладовой, работали на стойке приема заказов и использовали кассовый аппарат. Подразделение также узнало, что одному из двух детей разрешили управлять фритюрницей, что запрещено для работников младше 16 лет", - говорится в пресс-релизе. Представитель Bauer Food LLC, оператора, которого оштрафовали за работу десятилетних детей, заявил телеканалу CBS News, что менеджеры компании не знали о нарушениях в отношении несовершеннолетних. "Дети навещали своих родителей, которые работают ночными менеджерами. Руководством компании детям не разрешалось находиться в той части ресторана, и любая работа, которую выполняли дети, выполнялась по указанию и в присутствии родителя", - сообщает CBS News. Федеральные правила о детском труде ограничивают виды работ, которые могут выполнять несовершеннолетние сотрудники, и часы, в которые они могут работать. Ограничения для 14- и 15-летних сотрудников включают в себя работу только во внеурочное время, не более трех часов в учебный день. Трудовой день должен начинаться не раньше семи утра и заканчиваться не позднее семи часов вечера.

https://ria.ru/20230403/mcdonalds-1862543674.html

https://ria.ru/20230331/mcdonalds-1862223407.html

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в мире, сша, кентукки, индиана, mcdonald's corporation