https://ria.ru/20230503/sdelka-1869529301.html
Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов
Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов - РИА Новости, 03.05.2023
Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов
Госдепартамент одобрил возможную сделку с правительством Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom на общую сумму... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T23:17
2023-05-03T23:17
2023-05-03T23:24
чехия
государственный департамент сша
министерство обороны сша
uh-1 (вертолет)
в мире
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госдепартамент одобрил возможную сделку с правительством Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom на общую сумму порядка 650 миллионов долларов, сообщило в среду Агентство по оборонному сотрудничеству США.Согласно его данным, правительство Чехии запросило у США закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту шести машин Bell AH-1Z Viper и двух машин Bell UH-1Y Venom. Предполагаемая сделка, как утверждается, послужит интересам внешней политики и нацбезопасности США, помогая укрепить безопасность "партнера по НАТО, который выступает важной силой для обеспечения мира и стабильности в Европе".Также утверждается, что данная сделка, в случае одобрения, не изменит основного военного баланса в регионе.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. У законодательного органа теперь будет месяц на то, чтобы рассмотреть возможную сделку и принять решение о ее вероятной блокировке.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868854626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, uh-1 (вертолет), в мире, сша, нато
Чехия, Государственный департамент США, Министерство обороны США, UH-1 (вертолет), В мире, США, НАТО
Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов
Госдеп одобрил сделку США с Чехией по ремонту боевых вертолетов на 650 миллионов долларов