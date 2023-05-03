https://ria.ru/20230503/sdelka-1869529301.html

Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов

Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов - РИА Новости, 03.05.2023

Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов

Госдепартамент одобрил возможную сделку с правительством Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom на общую сумму... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T23:17

2023-05-03T23:17

2023-05-03T23:24

чехия

государственный департамент сша

министерство обороны сша

uh-1 (вертолет)

в мире

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госдепартамент одобрил возможную сделку с правительством Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom на общую сумму порядка 650 миллионов долларов, сообщило в среду Агентство по оборонному сотрудничеству США.Согласно его данным, правительство Чехии запросило у США закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту шести машин Bell AH-1Z Viper и двух машин Bell UH-1Y Venom. Предполагаемая сделка, как утверждается, послужит интересам внешней политики и нацбезопасности США, помогая укрепить безопасность "партнера по НАТО, который выступает важной силой для обеспечения мира и стабильности в Европе".Также утверждается, что данная сделка, в случае одобрения, не изменит основного военного баланса в регионе.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. У законодательного органа теперь будет месяц на то, чтобы рассмотреть возможную сделку и принять решение о ее вероятной блокировке.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868854626.html

чехия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чехия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, uh-1 (вертолет), в мире, сша, нато