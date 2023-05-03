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Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов - РИА Новости, 03.05.2023
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23:17 03.05.2023 (обновлено: 23:24 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869529301.html
Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов
Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов - РИА Новости, 03.05.2023
Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов
Госдепартамент одобрил возможную сделку с правительством Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom на общую сумму... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T23:17
2023-05-03T23:24
чехия
государственный департамент сша
министерство обороны сша
uh-1 (вертолет)
в мире
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госдепартамент одобрил возможную сделку с правительством Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom на общую сумму порядка 650 миллионов долларов, сообщило в среду Агентство по оборонному сотрудничеству США.Согласно его данным, правительство Чехии запросило у США закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту шести машин Bell AH-1Z Viper и двух машин Bell UH-1Y Venom. Предполагаемая сделка, как утверждается, послужит интересам внешней политики и нацбезопасности США, помогая укрепить безопасность "партнера по НАТО, который выступает важной силой для обеспечения мира и стабильности в Европе".Также утверждается, что данная сделка, в случае одобрения, не изменит основного военного баланса в регионе.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. У законодательного органа теперь будет месяц на то, чтобы рассмотреть возможную сделку и принять решение о ее вероятной блокировке.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868854626.html
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чехия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, uh-1 (вертолет), в мире, сша, нато
Чехия, Государственный департамент США, Министерство обороны США, UH-1 (вертолет), В мире, США, НАТО
Госдеп одобрил сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов

Госдеп одобрил сделку США с Чехией по ремонту боевых вертолетов на 650 миллионов долларов

© Фото : public domainУдарный вертолет Bell AH-1Z Viper
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : public domain
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госдепартамент одобрил возможную сделку с правительством Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom на общую сумму порядка 650 миллионов долларов, сообщило в среду Агентство по оборонному сотрудничеству США.
Согласно его данным, правительство Чехии запросило у США закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту шести машин Bell AH-1Z Viper и двух машин Bell UH-1Y Venom. Предполагаемая сделка, как утверждается, послужит интересам внешней политики и нацбезопасности США, помогая укрепить безопасность "партнера по НАТО, который выступает важной силой для обеспечения мира и стабильности в Европе".
Также утверждается, что данная сделка, в случае одобрения, не изменит основного военного баланса в регионе.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. У законодательного органа теперь будет месяц на то, чтобы рассмотреть возможную сделку и принять решение о ее вероятной блокировке.
Фотография, опубликованная в социальной сети президента Чехии Петра Павела
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ЧехияГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАUH-1 (вертолет)В миреСШАНАТО
 
 
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