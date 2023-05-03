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Гутерреш предложил улучшить зерновую сделку Москве, Киеву и Анкаре

Гутерреш предложил улучшить зерновую сделку Москве, Киеву и Анкаре - РИА Новости, 03.05.2023

Гутерреш предложил улучшить зерновую сделку Москве, Киеву и Анкаре

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сделал Москве, Киеву и Анкаре предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы, по его словам, в Кремле изучают РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:08

2023-05-03T15:08

2023-05-03T15:20

москва

анкара (провинция)

киев

цены на нефть

антониу гутерреш

оон

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ООН, 3 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сделал Москве, Киеву и Анкаре предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы, по его словам, в Кремле изучают его предложение и намерены дать ответ."Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам РФ, Украины и Турции. Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и, что ответ на мое предложение будет", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в Найроби."Мы активно взаимодействуем. Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах, чтобы это (продление "продуктовой сделки" – ред.) произошло.

москва

анкара (провинция)

киев

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