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В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке

В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке - РИА Новости, 03.05.2023

В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке

Сроки встречи высокого уровня по вопросу продления черноморской зерновой инициативы прорабатываются, о них сообщат своевременно, заявила в среду официальный... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:19

2023-05-03T12:19

2023-05-03T12:30

россия

турция

украина

мария захарова

оон

зерновая сделка

владимир путин

россельхозбанк

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сроки встречи высокого уровня по вопросу продления черноморской зерновой инициативы прорабатываются, о них сообщат своевременно, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как только они будут согласованы, мы обязательно всех проинформируем", - добавила она.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская морская инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН - предусматривает в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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россия, турция, украина, мария захарова, оон, зерновая сделка, владимир путин, россельхозбанк, swift