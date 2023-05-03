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В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке - РИА Новости, 03.05.2023
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12:19 03.05.2023 (обновлено: 12:30 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869373224.html
В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке
В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке - РИА Новости, 03.05.2023
В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке
Сроки встречи высокого уровня по вопросу продления черноморской зерновой инициативы прорабатываются, о них сообщат своевременно, заявила в среду официальный... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:19
2023-05-03T12:30
россия
турция
украина
мария захарова
оон
зерновая сделка
владимир путин
россельхозбанк
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сроки встречи высокого уровня по вопросу продления черноморской зерновой инициативы прорабатываются, о них сообщат своевременно, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как только они будут согласованы, мы обязательно всех проинформируем", - добавила она.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская морская инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН - предусматривает в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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россия, турция, украина, мария захарова, оон, зерновая сделка, владимир путин, россельхозбанк, swift
Россия, Турция, Украина, Мария Захарова, ООН, Зерновая сделка, Владимир Путин, Россельхозбанк, SWIFT
В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке

Захарова: встреча высокого уровня по зерновой сделке обсуждается, сроки не согласованы

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сроки встречи высокого уровня по вопросу продления черноморской зерновой инициативы прорабатываются, о них сообщат своевременно, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно, это необходимо для проведения инспекций… Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период действительно обсуждается, сроки окончательно не согласованы", - сказала Захарова на брифинге.
"Как только они будут согласованы, мы обязательно всех проинформируем", - добавила она.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская морская инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН - предусматривает в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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РоссияТурцияУкраинаМария ЗахароваООНЗерновая сделкаВладимир ПутинРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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