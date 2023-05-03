В МИД рассказали о работе над встречей высокого уровня по зерновой сделке
Захарова: встреча высокого уровня по зерновой сделке обсуждается, сроки не согласованы
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сроки встречи высокого уровня по вопросу продления черноморской зерновой инициативы прорабатываются, о них сообщат своевременно, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно, это необходимо для проведения инспекций… Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период действительно обсуждается, сроки окончательно не согласованы", - сказала Захарова на брифинге.
"Как только они будут согласованы, мы обязательно всех проинформируем", - добавила она.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская морская инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН - предусматривает в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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