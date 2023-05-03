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Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
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12:04 03.05.2023 (обновлено: 12:17 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869367774.html
Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве
Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве
Новый раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пройдут в Москве 5 мая,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:04
2023-05-03T12:17
москва
россия
оон
экономика
украина
мария захарова
ребека гринспен
россельхозбанк
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новый раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пройдут в Москве 5 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку."Наши оценки выполнения меморандума Россия - ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны, они не изменились. Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспен", - сказала Захарова на брифинге.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
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москва, россия, оон, экономика, украина, мария захарова, ребека гринспен, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
Москва, Россия, ООН, Экономика, Украина, Мария Захарова, Ребека Гринспен, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве

Захарова: новый раунд консультаций по зерновой сделке с ООН пройдет 5 мая в Москве

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новый раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пройдут в Москве 5 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку.
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"Наши оценки выполнения меморандума Россия - ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны, они не изменились. Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспен", - сказала Захарова на брифинге.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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МоскваРоссияООНЭкономикаУкраинаМария ЗахароваРебека ГринспенРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделка
 
 
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