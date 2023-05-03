Гарантий продления зерновой сделки сейчас нет, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу: гарантий продления зерновой сделки сейчас нет, ведется работа
© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 мая - РИА Новости. Гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент нет, но ведется активная работа, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы убеждаем обе стороны, президент Эрдоган поднимает ряд вопросов в ходе контактов с Путиным и Зеленским. Абсолютных гарантий (продления сделки – ред.) нет, но ведется активная работа. Я надеюсь на получение позитивных результатов", - сообщил министр в интервью телеканалу NTV.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке планируется 5 мая в Стамбуле. В МИД России, комментируя сообщение турецкой стороны, заявили РИА Новости, что вопрос не согласован.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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