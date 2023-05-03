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Гарантий продления зерновой сделки сейчас нет, заявил Чавушоглу

Гарантий продления зерновой сделки сейчас нет, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 03.05.2023

Гарантий продления зерновой сделки сейчас нет, заявил Чавушоглу

Гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент нет, но ведется активная работа, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:06

2023-05-03T11:06

2023-05-03T11:06

в мире

мевлют чавушоглу

турция

россия

украина

зерновая сделка

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СТАМБУЛ, 3 мая - РИА Новости. Гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент нет, но ведется активная работа, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Мы убеждаем обе стороны, президент Эрдоган поднимает ряд вопросов в ходе контактов с Путиным и Зеленским. Абсолютных гарантий (продления сделки – ред.) нет, но ведется активная работа. Я надеюсь на получение позитивных результатов", - сообщил министр в интервью телеканалу NTV. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке планируется 5 мая в Стамбуле. В МИД России, комментируя сообщение турецкой стороны, заявили РИА Новости, что вопрос не согласован. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мевлют чавушоглу, турция, россия, украина, зерновая сделка