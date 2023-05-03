https://ria.ru/20230503/sau-1869306345.html

СМИ: отправленные на Украину немецкие САУ утонули в грязи

СМИ: отправленные на Украину немецкие САУ утонули в грязи - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: отправленные на Украину немецкие САУ утонули в грязи

Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской распутице, нежели артиллерийские системы "Пион" советского... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T04:51

2023-05-03T04:51

2023-05-03T10:34

специальная военная операция на украине

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киев

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской распутице, нежели артиллерийские системы "Пион" советского производства, которые они должны были заменить, утверждает газета The New York Times.Ранее стало известно, что Германия вместе с Нидерландами выделила Украине 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000."Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц "Пион" на самом деле лучше работает в условиях грязи", — говорится в публикации.В материале отмечается, что на прошлой неделе было принято решение увезти с поля боя все немецкие САУ ввиду их невозможности покинуть местность самостоятельно в случае начала российского обстрела. При этом украинский лейтенант пожаловался, что одну из гаубиц пришлось буксировать, когда она застряла в грязи.В публикации также говорится о необходимости слишком бережного отношения к технике, чтобы не вывести из строя электронику. "Ее (немецкой САУ. — Прим. ред.) чувствительная электроника выходит из строя при воздействии влаги или грязи. Солдатам приходится надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь", — пишет издание.Украинские военнослужащие также жалуются на сложность обслуживания техники. "Если вы стреляете двумя полными боезапасами, вам нужно потратить день на их обслуживание", — заявил один из них в беседе с изданием.Украинские власти, западные генералы и СМИ регулярно анонсируют украинское контрнаступление в скором времени. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230502/rogov-1869293419.html

https://ria.ru/20230502/sroki-1869271833.html

киев

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в мире, киев, германия, нидерланды