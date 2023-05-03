https://ria.ru/20230503/sau-1869306345.html
СМИ: отправленные на Украину немецкие САУ утонули в грязи
СМИ: отправленные на Украину немецкие САУ утонули в грязи - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: отправленные на Украину немецкие САУ утонули в грязи
Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской распутице, нежели артиллерийские системы "Пион" советского... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T04:51
2023-05-03T04:51
2023-05-03T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
германия
нидерланды
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской распутице, нежели артиллерийские системы "Пион" советского производства, которые они должны были заменить, утверждает газета The New York Times.Ранее стало известно, что Германия вместе с Нидерландами выделила Украине 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000."Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц "Пион" на самом деле лучше работает в условиях грязи", — говорится в публикации.В материале отмечается, что на прошлой неделе было принято решение увезти с поля боя все немецкие САУ ввиду их невозможности покинуть местность самостоятельно в случае начала российского обстрела. При этом украинский лейтенант пожаловался, что одну из гаубиц пришлось буксировать, когда она застряла в грязи.В публикации также говорится о необходимости слишком бережного отношения к технике, чтобы не вывести из строя электронику. "Ее (немецкой САУ. — Прим. ред.) чувствительная электроника выходит из строя при воздействии влаги или грязи. Солдатам приходится надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь", — пишет издание.Украинские военнослужащие также жалуются на сложность обслуживания техники. "Если вы стреляете двумя полными боезапасами, вам нужно потратить день на их обслуживание", — заявил один из них в беседе с изданием.Украинские власти, западные генералы и СМИ регулярно анонсируют украинское контрнаступление в скором времени. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230502/rogov-1869293419.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, киев, германия, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Германия, Нидерланды
СМИ: отправленные на Украину немецкие САУ утонули в грязи
NYT: переданные ВСУ немецкие САУ PzH 2000 оказались непригодны к применению в распутицу
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской распутице, нежели артиллерийские системы "Пион" советского производства, которые они должны были заменить, утверждает газета The New York Times
.
Ранее стало известно, что Германия
вместе с Нидерландами
выделила Украине
14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
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"Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц "Пион" на самом деле лучше работает в условиях грязи", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что на прошлой неделе было принято решение увезти с поля боя все немецкие САУ ввиду их невозможности покинуть местность самостоятельно в случае начала российского обстрела. При этом украинский лейтенант пожаловался, что одну из гаубиц пришлось буксировать, когда она застряла в грязи.
«
"Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет <…>. Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба?" — задается вопросом военнослужащий.
В публикации также говорится о необходимости слишком бережного отношения к технике, чтобы не вывести из строя электронику. "Ее (немецкой САУ. — Прим. ред.) чувствительная электроника выходит из строя при воздействии влаги или грязи. Солдатам приходится надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь", — пишет издание.
Украинские военнослужащие также жалуются на сложность обслуживания техники. "Если вы стреляете двумя полными боезапасами, вам нужно потратить день на их обслуживание", — заявил один из них в беседе с изданием.
Украинские власти, западные генералы и СМИ регулярно анонсируют украинское контрнаступление в скором времени. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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