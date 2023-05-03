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В Австрии потребовали от властей отказаться от санкций против России - РИА Новости, 03.05.2023
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17:35 03.05.2023 (обновлено: 18:01 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869470869.html
В Австрии потребовали от властей отказаться от санкций против России
В Австрии потребовали от властей отказаться от санкций против России - РИА Новости, 03.05.2023
В Австрии потребовали от властей отказаться от санкций против России
Вена должна немедленно отказаться от саморазрушительных санкций против России, заявил лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС, на немецком РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:35
2023-05-03T18:01
австрия
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Вена должна немедленно отказаться от саморазрушительных санкций против России, заявил лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС, на немецком — FPÖ) Герберт Кикль, его слова приводятся в релизе объединения. "Уровень инфляции в Австрии явно выше, чем во многих других странах ЕС. Экстремальная инфляция в Австрии не свалилась с неба, драйвером цен номер один является ошибочная политика правительства", — указал он. Как пояснил политик, своим бездействием и неправильной политикой правительство допускает, что теперь значительная часть населения больше не может позволить себе повседневную жизнь, а многие становятся заметно беднее. "Нам, наконец, нужны эффективные меры, которые мы, члены Партии свободы, требуем уже давно: ограничение цен на основные продукты питания, энергию и топливо посредством массового снижения налогов вплоть до их полной отмены, реальное сдерживание роста цен на аренду жилья и немедленный отказ от саморазрушительных санкций против России", — перечислил свои требования Кикль.Он отметил, что введением экономических мер Вена не смогла повлиять на российскую спецоперацию, но при этом заставила страдать собственных граждан.Ранее Статистическое управление Австрии сообщило, что, по предварительному прогнозу, уровень инфляции в апреле 2023 года составит 9,8 процента, что на 0,8 процента выше в сравнении с предыдущим месяцем. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Росси отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер.В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867630336.html
https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858038047.html
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австрия, россия, в мире, санкции в отношении россии
Австрия, Россия, В мире, Санкции в отношении России
В Австрии потребовали от властей отказаться от санкций против России

Австрийская партия свободы потребовала немедленного отказа от санкций против России

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Вена должна немедленно отказаться от саморазрушительных санкций против России, заявил лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС, на немецком — FPÖ) Герберт Кикль, его слова приводятся в релизе объединения.
"Уровень инфляции в Австрии явно выше, чем во многих других странах ЕС. Экстремальная инфляция в Австрии не свалилась с неба, драйвером цен номер один является ошибочная политика правительства", — указал он.
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25 апреля, 15:55
Как пояснил политик, своим бездействием и неправильной политикой правительство допускает, что теперь значительная часть населения больше не может позволить себе повседневную жизнь, а многие становятся заметно беднее.
"Нам, наконец, нужны эффективные меры, которые мы, члены Партии свободы, требуем уже давно: ограничение цен на основные продукты питания, энергию и топливо посредством массового снижения налогов вплоть до их полной отмены, реальное сдерживание роста цен на аренду жилья и немедленный отказ от саморазрушительных санкций против России", — перечислил свои требования Кикль.
Он отметил, что введением экономических мер Вена не смогла повлиять на российскую спецоперацию, но при этом заставила страдать собственных граждан.
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Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод
15 марта, 14:34
Ранее Статистическое управление Австрии сообщило, что, по предварительному прогнозу, уровень инфляции в апреле 2023 года составит 9,8 процента, что на 0,8 процента выше в сравнении с предыдущим месяцем.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Росси отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Вчера, 08:51
 
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