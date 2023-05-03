https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869356902.html

В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России

В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России - РИА Новости, 03.05.2023

В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил в среду, что Киеву не нравится скорость принятия европейскими партнерами антироссийских санкций,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:37

2023-05-03T11:37

2023-05-03T11:37

специальная военная операция на украине

россия

экономика

евросоюз

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил в среду, что Киеву не нравится скорость принятия европейскими партнерами антироссийских санкций, по его мнению, санкции должны носить глобальный характер и действовать мгновенно. "Я помню, как (Зеленский - ред.) говорил, что санкции должны быть не только действенными, но и мгновенными. К сожалению, возможно, не всегда так происходит в силу разных причин, в силу того, что иногда те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения и прочее. С этим следует бороться на уровне мышления тех стран, которые применяют такие санкции", - приводит слова Жовквы украинское издание ТСН. По его словам, принятые санкции должны иметь "более быстрый эффект". Чиновник заявил, что США выступают достаточно активно в вопросе введения санкций в отличие от партнеров Украины по ЕС. Речь идет о так называемых санкциях в отношении технологий двойного использования (dual-use technology). Однако недостаточно быстро и эффективно реагируют европейские партнеры, пожаловался он. "Вот сейчас должен готовиться 11-й пакет санкций ЕС. Там обязательно должны быть санкции в отношении: запрета экспорта в Россию странами ЕС двойных технологий, санкции в отношении ядерного сектора РФ, включая "Росатом", и персональные санкции против руководства "Росатома", - добавил Жовква. Зеленский 12 февраля своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867657734.html

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866771772.html

https://ria.ru/20230420/uran-1866375858.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, евросоюз, украина, санкции в отношении россии