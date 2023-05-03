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В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России - РИА Новости, 03.05.2023
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11:37 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869356902.html
В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России
В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России - РИА Новости, 03.05.2023
В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил в среду, что Киеву не нравится скорость принятия европейскими партнерами антироссийских санкций,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:37
2023-05-03T11:37
специальная военная операция на украине
россия
экономика
евросоюз
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил в среду, что Киеву не нравится скорость принятия европейскими партнерами антироссийских санкций, по его мнению, санкции должны носить глобальный характер и действовать мгновенно. "Я помню, как (Зеленский - ред.) говорил, что санкции должны быть не только действенными, но и мгновенными. К сожалению, возможно, не всегда так происходит в силу разных причин, в силу того, что иногда те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения и прочее. С этим следует бороться на уровне мышления тех стран, которые применяют такие санкции", - приводит слова Жовквы украинское издание ТСН. По его словам, принятые санкции должны иметь "более быстрый эффект". Чиновник заявил, что США выступают достаточно активно в вопросе введения санкций в отличие от партнеров Украины по ЕС. Речь идет о так называемых санкциях в отношении технологий двойного использования (dual-use technology). Однако недостаточно быстро и эффективно реагируют европейские партнеры, пожаловался он. "Вот сейчас должен готовиться 11-й пакет санкций ЕС. Там обязательно должны быть санкции в отношении: запрета экспорта в Россию странами ЕС двойных технологий, санкции в отношении ядерного сектора РФ, включая "Росатом", и персональные санкции против руководства "Росатома", - добавил Жовква. Зеленский 12 февраля своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867657734.html
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866771772.html
https://ria.ru/20230420/uran-1866375858.html
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россия, экономика, евросоюз, украина, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Евросоюз, Украина, Санкции в отношении России
В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России

Замглавы офиса Зеленского Жовква: санкции ЕС против России действуют слишком медленно

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил в среду, что Киеву не нравится скорость принятия европейскими партнерами антироссийских санкций, по его мнению, санкции должны носить глобальный характер и действовать мгновенно.
"Я помню, как (Зеленский - ред.) говорил, что санкции должны быть не только действенными, но и мгновенными. К сожалению, возможно, не всегда так происходит в силу разных причин, в силу того, что иногда те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения и прочее. С этим следует бороться на уровне мышления тех стран, которые применяют такие санкции", - приводит слова Жовквы украинское издание ТСН.
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По его словам, принятые санкции должны иметь "более быстрый эффект". Чиновник заявил, что США выступают достаточно активно в вопросе введения санкций в отличие от партнеров Украины по ЕС. Речь идет о так называемых санкциях в отношении технологий двойного использования (dual-use technology). Однако недостаточно быстро и эффективно реагируют европейские партнеры, пожаловался он.
"Вот сейчас должен готовиться 11-й пакет санкций ЕС. Там обязательно должны быть санкции в отношении: запрета экспорта в Россию странами ЕС двойных технологий, санкции в отношении ядерного сектора РФ, включая "Росатом", и персональные санкции против руководства "Росатома", - добавил Жовква.
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Зеленский 12 февраля своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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