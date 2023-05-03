https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869318528.html
США, ЕС и страны G7 готовят новые ограничения против России, пишут СМИ
США, ЕС и страны G7 готовят новые ограничения против России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
США, ЕС и страны G7 готовят новые ограничения против России, пишут СМИ
США, Европа и другие союзники Украины готовят новые антироссийские санкции, пакеты будут вводиться индивидуально, но скоординированно, передает агентство... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:51
2023-05-03T08:51
2023-05-03T11:19
в мире
экономика
россия
g7
евросоюз
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США, Европа и другие союзники Украины готовят новые антироссийские санкции, пакеты будут вводиться индивидуально, но скоординированно, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Планы по новым мерам могут обнародовать во время саммита G7, который состоится в Хиросиме 19-21 мая.Мероприятие станет площадкой для обсуждения того, что уже сработало и какие варианты еще остаются в плане дальнейшего давления на российскую экономику. При этом подчеркивается, что найти новые области для введения санкций будет непросто. По словам источников, в рамках новых мер ЕС против России обсуждается запрет на транзит многих товаров через территорию страны и меры против судов, отключающих навигационные системы. Также европейские санкционные списки могут затронуть около 30 человек. США и Япония готовят свои собственные санкции, а Канада разрабатывает новые меры против российской оборонной промышленности, отмечают источники агентства. Как пишет Блумберг, ожидается, что лидеры стран G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Также сообщается, что исключения из санкций "Большой семерки" против Москвы, скорее всего, будут касаться сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и лекарств. Помимо этого ожидается, что лидеры G7 добьются прогресса в отслеживании перемещения российских алмазов за границу, что в конечном итоге может привести к ограничениям на эту торговлю, добавило агентство. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Росси отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230502/sanktsii-1869202012.html
https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868566533.html
https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, g7, евросоюз, сша, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Россия, G7, Евросоюз, США, Санкции в отношении России
США, ЕС и страны G7 готовят новые ограничения против России, пишут СМИ
Блумберг: США, ЕС и страны G7 готовят новые меры против России, которые обнародуют в мае
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
США, Европа и другие союзники Украины готовят новые антироссийские санкции, пакеты будут вводиться индивидуально, но скоординированно, передает агентство Блумберг
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«
"Пакеты будут реализовываться индивидуально, но будут скоординированы. Ключевая цель — закрыть лазейки в существующих мерах и решить проблему обхода санкций в целом", — пишет издание.
Планы по новым мерам могут обнародовать во время саммита G7, который состоится в Хиросиме
19-21 мая.
Мероприятие станет площадкой для обсуждения того, что уже сработало и какие варианты еще остаются в плане дальнейшего давления на российскую экономику. При этом подчеркивается, что найти новые области для введения санкций будет непросто.
По словам источников, в рамках новых мер ЕС
против России обсуждается запрет на транзит многих товаров через территорию страны и меры против судов, отключающих навигационные системы. Также европейские санкционные списки могут затронуть около 30 человек.
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США и Япония готовят свои собственные санкции, а Канада
разрабатывает новые меры против российской оборонной промышленности, отмечают источники агентства.
Как пишет Блумберг, ожидается, что лидеры стран G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Также сообщается, что исключения из санкций "Большой семерки" против Москвы, скорее всего, будут касаться сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и лекарств.
Помимо этого ожидается, что лидеры G7 добьются прогресса в отслеживании перемещения российских алмазов за границу, что в конечном итоге может привести к ограничениям на эту торговлю, добавило агентство.
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Росси отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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