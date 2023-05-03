https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869318528.html

США, ЕС и страны G7 готовят новые ограничения против России, пишут СМИ

США, ЕС и страны G7 готовят новые ограничения против России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023

США, ЕС и страны G7 готовят новые ограничения против России, пишут СМИ

США, Европа и другие союзники Украины готовят новые антироссийские санкции, пакеты будут вводиться индивидуально, но скоординированно, передает агентство... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:51

2023-05-03T08:51

2023-05-03T11:19

в мире

экономика

россия

g7

евросоюз

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США, Европа и другие союзники Украины готовят новые антироссийские санкции, пакеты будут вводиться индивидуально, но скоординированно, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Планы по новым мерам могут обнародовать во время саммита G7, который состоится в Хиросиме 19-21 мая.Мероприятие станет площадкой для обсуждения того, что уже сработало и какие варианты еще остаются в плане дальнейшего давления на российскую экономику. При этом подчеркивается, что найти новые области для введения санкций будет непросто. По словам источников, в рамках новых мер ЕС против России обсуждается запрет на транзит многих товаров через территорию страны и меры против судов, отключающих навигационные системы. Также европейские санкционные списки могут затронуть около 30 человек. США и Япония готовят свои собственные санкции, а Канада разрабатывает новые меры против российской оборонной промышленности, отмечают источники агентства. Как пишет Блумберг, ожидается, что лидеры стран G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Также сообщается, что исключения из санкций "Большой семерки" против Москвы, скорее всего, будут касаться сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и лекарств. Помимо этого ожидается, что лидеры G7 добьются прогресса в отслеживании перемещения российских алмазов за границу, что в конечном итоге может привести к ограничениям на эту торговлю, добавило агентство. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Росси отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230502/sanktsii-1869202012.html

https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868566533.html

https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, россия, g7, евросоюз, сша, санкции в отношении россии