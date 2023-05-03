https://ria.ru/20230503/samolet-1869471133.html
Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи
Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи - РИА Новости, 03.05.2023
Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи
Пассажирский самолет сообщением Стамбул – Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:37
2023-05-03T17:37
2023-05-03T17:43
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет сообщением Стамбул – Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Летевший из Стамбула в аэропорт Домодедово пассажирский самолет произвел экстренную посадку в Сочи из-за возникших на борту воздушного судна технических проблем", - сказал собеседник агентства. По его словам, посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
https://ria.ru/20230323/samolet-1860208754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи
Пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Домодедово, экстренно приземлился в Сочи