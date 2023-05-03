https://ria.ru/20230503/samolet-1869471133.html

Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи

Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи - РИА Новости, 03.05.2023

Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи

Пассажирский самолет сообщением Стамбул – Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:37

2023-05-03T17:37

2023-05-03T17:43

происшествия

стамбул

сочи

москва

домодедово (аэропорт)

россия

краснодарский край

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет сообщением Стамбул – Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Летевший из Стамбула в аэропорт Домодедово пассажирский самолет произвел экстренную посадку в Сочи из-за возникших на борту воздушного судна технических проблем", - сказал собеседник агентства. По его словам, посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.

https://ria.ru/20230323/samolet-1860208754.html

стамбул

сочи

москва

россия

краснодарский край

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, стамбул, сочи, москва, домодедово (аэропорт), россия, краснодарский край, турция, новости - туризм, туризм, туристы