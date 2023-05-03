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Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи - РИА Новости, 03.05.2023
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17:37 03.05.2023 (обновлено: 17:43 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/samolet-1869471133.html
Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи
Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи - РИА Новости, 03.05.2023
Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи
Пассажирский самолет сообщением Стамбул – Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:37
2023-05-03T17:43
происшествия
стамбул
сочи
москва
домодедово (аэропорт)
россия
краснодарский край
турция
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет сообщением Стамбул – Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Летевший из Стамбула в аэропорт Домодедово пассажирский самолет произвел экстренную посадку в Сочи из-за возникших на борту воздушного судна технических проблем", - сказал собеседник агентства. По его словам, посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
https://ria.ru/20230323/samolet-1860208754.html
стамбул
сочи
москва
россия
краснодарский край
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Происшествия, Стамбул, Сочи, Москва, Домодедово (аэропорт), Россия, Краснодарский край, Турция, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Сочи

Пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Домодедово, экстренно приземлился в Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет сообщением Стамбул – Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Летевший из Стамбула в аэропорт Домодедово пассажирский самолет произвел экстренную посадку в Сочи из-за возникших на борту воздушного судна технических проблем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
Аэропорт Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона
23 марта, 20:33
 
ПроисшествияСтамбулСочиМоскваДомодедово (аэропорт)РоссияКраснодарский крайТурцияНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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