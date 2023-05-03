https://ria.ru/20230503/rubl-1869298870.html
В "Росконгрессе" оценили шансы рубля укрепиться в 2023 году
В "Росконгрессе" оценили шансы рубля укрепиться в 2023 году - РИА Новости, 03.05.2023
В "Росконгрессе" оценили шансы рубля укрепиться в 2023 году
Существенное укрепление рубля в 2023 году возможно в случае снижения импорта и замедления оттока капитала, но такое развитие событий маловероятно: курс доллара... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:55
2023-05-03T00:55
2023-05-03T00:55
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Существенное укрепление рубля в 2023 году возможно в случае снижения импорта и замедления оттока капитала, но такое развитие событий маловероятно: курс доллара до конца года будет колебаться в коридоре 74,6-86,7 рубля, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению авторов, ослабление рубля, которое длилось с ноября 2022 года по апрель 2023 года, отражает нынешнюю ситуацию. "К апрелю 2023 года курс рубля к доллару и юаню вернулся на уровни, где он находился в 2020-21 годах", - отмечают эксперты. В краткосрочной и среднесрочной перспективе, по их мнению, на рубль будут оказывать влияние несколько факторов: продолжение вывода капитала нерезидентами и неопределенность относительно экспортного притока валюты. Кроме того, до конца года в игру вступят внешние факторы: риск замедления американской экономики, и, как следствие - сокращения мирового спроса. "Курс доллара будет двигаться до конца года в коридоре от 74,6 до 86,7 рубля за доллар", – прогнозируют эксперты. Структура валютных торгов на Московской бирже, по их прогнозу, также продолжит меняться. Эксперты приводят оценки Банка России, согласно которым, к концу марта 2023 года доля операций по паре доллар/рубль сократилась до 34%, а совокупная доля юаня (пары юань/рубль и доллар/юань) увеличилась до 39%.
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В "Росконгрессе" оценили шансы рубля укрепиться в 2023 году
"Росконгресс": существенное укрепление рубля в 2023 году маловероятно
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Существенное укрепление рубля в 2023 году возможно в случае снижения импорта и замедления оттока капитала, но такое развитие событий маловероятно: курс доллара до конца года будет колебаться в коридоре 74,6-86,7 рубля, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Динамика рубля будет определяться размером торгового профицита и объемами оттока капитала. Если объем импорта в страну начнет снижаться, как это было летом 2022 года, а отток капитала замедлится, то возможно существенное укрепление рубля. Однако такое развитие событий маловероятно, так как перенаправление торговых потоков от западных стран и Японии к КНР и другим дружественным странам практически завершено", – говорится в документе.
По мнению авторов, ослабление рубля, которое длилось с ноября 2022 года по апрель 2023 года, отражает нынешнюю ситуацию. "К апрелю 2023 года курс рубля к доллару и юаню вернулся на уровни, где он находился в 2020-21 годах", - отмечают эксперты.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе, по их мнению, на рубль будут оказывать влияние несколько факторов: продолжение вывода капитала нерезидентами и неопределенность относительно экспортного притока валюты. Кроме того, до конца года в игру вступят внешние факторы: риск замедления американской экономики, и, как следствие - сокращения мирового спроса.
"Курс доллара будет двигаться до конца года в коридоре от 74,6 до 86,7 рубля за доллар", – прогнозируют эксперты.
Структура валютных торгов на Московской бирже
, по их прогнозу, также продолжит меняться. Эксперты приводят оценки Банка России, согласно которым, к концу марта 2023 года доля операций по паре доллар/рубль сократилась до 34%, а совокупная доля юаня (пары юань/рубль и доллар/юань) увеличилась до 39%.
Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций