https://ria.ru/20230503/rubl-1869298870.html

В "Росконгрессе" оценили шансы рубля укрепиться в 2023 году

В "Росконгрессе" оценили шансы рубля укрепиться в 2023 году - РИА Новости, 03.05.2023

В "Росконгрессе" оценили шансы рубля укрепиться в 2023 году

Существенное укрепление рубля в 2023 году возможно в случае снижения импорта и замедления оттока капитала, но такое развитие событий маловероятно: курс доллара... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:55

2023-05-03T00:55

2023-05-03T00:55

япония

китай

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Существенное укрепление рубля в 2023 году возможно в случае снижения импорта и замедления оттока капитала, но такое развитие событий маловероятно: курс доллара до конца года будет колебаться в коридоре 74,6-86,7 рубля, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению авторов, ослабление рубля, которое длилось с ноября 2022 года по апрель 2023 года, отражает нынешнюю ситуацию. "К апрелю 2023 года курс рубля к доллару и юаню вернулся на уровни, где он находился в 2020-21 годах", - отмечают эксперты. В краткосрочной и среднесрочной перспективе, по их мнению, на рубль будут оказывать влияние несколько факторов: продолжение вывода капитала нерезидентами и неопределенность относительно экспортного притока валюты. Кроме того, до конца года в игру вступят внешние факторы: риск замедления американской экономики, и, как следствие - сокращения мирового спроса. "Курс доллара будет двигаться до конца года в коридоре от 74,6 до 86,7 рубля за доллар", – прогнозируют эксперты. Структура валютных торгов на Московской бирже, по их прогнозу, также продолжит меняться. Эксперты приводят оценки Банка России, согласно которым, к концу марта 2023 года доля операций по паре доллар/рубль сократилась до 34%, а совокупная доля юаня (пары юань/рубль и доллар/юань) увеличилась до 39%.

https://ria.ru/20230410/rubl-1864296377.html

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япония, китай, московская биржа, экономика