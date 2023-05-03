https://ria.ru/20230503/rogov-1869349622.html
Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV
Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV - РИА Новости, 03.05.2023
Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV
Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Москве. Церемония награждения состоится 23 мая в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба "Русской... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:47
2023-05-03T11:47
2023-05-03T11:47
шоубиз
"русская медиагруппа"
москва
музыка
россия
знаменитости
мода
стиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853138049_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_cd3df1ef29de24cc78bcac6a2d8ded89.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Москве. Церемония награждения состоится 23 мая в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". В этом году темой нарядов на ковровой дорожке станет русский арт. Поэтому модный эксперт не только проведет шоу, но и разберет образы звезд. В пресс-службе отмечают, что Александр Рогов предложил артистам вдохновляться картинами известных русских классиков и современных художников. Он также призвал выбирать смелые аксессуары и обращаться к молодым дизайнерам. Премия российского музыкального телеканала RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в Crocus City Hall. Последняя церемония награждения состоялась в 2021-м.
https://ria.ru/20230428/nagiev-1868585409.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853138049_421:0:2570:1612_1920x0_80_0_0_bc70f552b96331c2f9a7559cd8d1d1e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"русская медиагруппа", москва, музыка, россия, знаменитости, мода, стиль
Шоубиз, "Русская медиагруппа", Москва, Музыка, Россия, Знаменитости, мода, стиль
Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV
Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Crocus City Hall
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Москве. Церемония награждения состоится 23 мая в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
В этом году темой нарядов на ковровой дорожке станет русский арт. Поэтому модный эксперт не только проведет шоу, но и разберет образы звезд.
В пресс-службе отмечают, что Александр Рогов предложил артистам вдохновляться картинами известных русских классиков и современных художников. Он также призвал выбирать смелые аксессуары и обращаться к молодым дизайнерам.
«
"Будьте смелыми! Креативными! Бесшабашными! Помните, звездная дорожка – это способ заявить о себе! Покажите новому поколению, к чему надо стремиться и объединяйтесь с актуальными российскими марками, стилистами", – приводят слова Рогова в пресс-службе.
Премия российского музыкального телеканала RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в Crocus City Hall. Последняя церемония награждения состоялась в 2021-м.
Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве