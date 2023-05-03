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Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV - РИА Новости, 03.05.2023
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Шоубиз
 
11:47 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/rogov-1869349622.html
Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV
Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV - РИА Новости, 03.05.2023
Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV
Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Москве. Церемония награждения состоится 23 мая в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба "Русской... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:47
2023-05-03T11:47
шоубиз
"русская медиагруппа"
москва
музыка
россия
знаменитости
мода
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Москве. Церемония награждения состоится 23 мая в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". В этом году темой нарядов на ковровой дорожке станет русский арт. Поэтому модный эксперт не только проведет шоу, но и разберет образы звезд. В пресс-службе отмечают, что Александр Рогов предложил артистам вдохновляться картинами известных русских классиков и современных художников. Он также призвал выбирать смелые аксессуары и обращаться к молодым дизайнерам. Премия российского музыкального телеканала RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в Crocus City Hall. Последняя церемония награждения состоялась в 2021-м.
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"русская медиагруппа", москва, музыка, россия, знаменитости, мода, стиль
Шоубиз, "Русская медиагруппа", Москва, Музыка, Россия, Знаменитости, мода, стиль
Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV

Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Crocus City Hall

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАлександр Рогов
Александр Рогов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Москве. Церемония награждения состоится 23 мая в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
В этом году темой нарядов на ковровой дорожке станет русский арт. Поэтому модный эксперт не только проведет шоу, но и разберет образы звезд.
В пресс-службе отмечают, что Александр Рогов предложил артистам вдохновляться картинами известных русских классиков и современных художников. Он также призвал выбирать смелые аксессуары и обращаться к молодым дизайнерам.
«

"Будьте смелыми! Креативными! Бесшабашными! Помните, звездная дорожка – это способ заявить о себе! Покажите новому поколению, к чему надо стремиться и объединяйтесь с актуальными российскими марками, стилистами", – приводят слова Рогова в пресс-службе.

Премия российского музыкального телеканала RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в Crocus City Hall. Последняя церемония награждения состоялась в 2021-м.
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