https://ria.ru/20230503/rogov-1869349622.html

Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV

Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV - РИА Новости, 03.05.2023

Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV

Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Москве. Церемония награждения состоится 23 мая в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба "Русской... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:47

2023-05-03T11:47

2023-05-03T11:47

шоубиз

"русская медиагруппа"

москва

музыка

россия

знаменитости

мода

стиль

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Стилист Александр Рогов станет ведущим премии RU.TV в Москве. Церемония награждения состоится 23 мая в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". В этом году темой нарядов на ковровой дорожке станет русский арт. Поэтому модный эксперт не только проведет шоу, но и разберет образы звезд. В пресс-службе отмечают, что Александр Рогов предложил артистам вдохновляться картинами известных русских классиков и современных художников. Он также призвал выбирать смелые аксессуары и обращаться к молодым дизайнерам. Премия российского музыкального телеканала RU.TV впервые прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге. Затем ее ежегодно проводили в Crocus City Hall. Последняя церемония награждения состоялась в 2021-м.

https://ria.ru/20230428/nagiev-1868585409.html

москва

россия

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"русская медиагруппа", москва, музыка, россия, знаменитости, мода, стиль