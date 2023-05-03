https://ria.ru/20230503/reznikov-1869499161.html
Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль
Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль
Глава минобороны Украины Алексей Резников не подтвердил и не опроверг причастность Киева к атаке на Кремль, заявив, что если в Кремле хотят кого-то обвинить,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:23
2023-05-03T19:23
2023-05-03T19:25
в мире
украина
россия
алексей резников
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_5661526af9eabd7a02d02f382fc1ff74.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников не подтвердил и не опроверг причастность Киева к атаке на Кремль, заявив, что если в Кремле хотят кого-то обвинить, пусть "обвинят себя", пишет американская газета Washington Post. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду Киев пытался нанести удар с помощью БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. По данным издания, в интервью Резников "не ответил напрямую на обвинения Кремля в том, что Украина предприняла покушение на (президента РФ Владимира - ред) Путина". "Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", - заявил газете украинский министр.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869487268.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_557:0:2885:1746_1920x0_80_0_0_f950d0ede3dd520ee286b24c0e1a0172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, алексей резников, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Алексей Резников, Владимир Путин
Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль
WP: Резников ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль