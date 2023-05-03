https://ria.ru/20230503/reznikov-1869499161.html

Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль

Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023

Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль

Глава минобороны Украины Алексей Резников не подтвердил и не опроверг причастность Киева к атаке на Кремль, заявив, что если в Кремле хотят кого-то обвинить,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:23

2023-05-03T19:23

2023-05-03T19:25

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников не подтвердил и не опроверг причастность Киева к атаке на Кремль, заявив, что если в Кремле хотят кого-то обвинить, пусть "обвинят себя", пишет американская газета Washington Post. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду Киев пытался нанести удар с помощью БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. По данным издания, в интервью Резников "не ответил напрямую на обвинения Кремля в том, что Украина предприняла покушение на (президента РФ Владимира - ред) Путина". "Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", - заявил газете украинский министр.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869487268.html

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в мире, украина, россия, алексей резников, владимир путин