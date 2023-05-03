https://ria.ru/20230503/retsessiya-1869524392.html
Глава ФРС не исключил рецессии в США
Глава ФРС не исключил рецессии в США - РИА Новости, 03.05.2023
Глава ФРС не исключил рецессии в США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что США столкнутся с рецессией, но надеется на мягкий характер сокращения американской... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:25
2023-05-03T22:25
2023-05-03T22:49
сша
федеральная резервная система сша
колин пауэлл
джером пауэлл
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что США столкнутся с рецессией, но надеется на мягкий характер сокращения американской экономики.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выражали уверенность, что американская экономика медленно, но верно движется в сторону рецессии и последний крах американского банка First Republic Bank (FRB) лишь подтверждает это. Отмечалось, что сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан.
https://ria.ru/20230414/kollaps-1865207034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, федеральная резервная система сша, колин пауэлл, джером пауэлл, экономика
США, Федеральная резервная система США, Колин Пауэлл, Джером Пауэлл, Экономика
Глава ФРС не исключил рецессии в США
Глава ФРС Пауэлл не исключил рецессии в США, но надеется надеется на ее мягкий характер