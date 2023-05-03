https://ria.ru/20230503/retsessiya-1869524392.html

Глава ФРС не исключил рецессии в США

Глава ФРС не исключил рецессии в США - РИА Новости, 03.05.2023

Глава ФРС не исключил рецессии в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что США столкнутся с рецессией, но надеется на мягкий характер сокращения американской... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:25

2023-05-03T22:25

2023-05-03T22:49

сша

федеральная резервная система сша

колин пауэлл

джером пауэлл

экономика

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что США столкнутся с рецессией, но надеется на мягкий характер сокращения американской экономики.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выражали уверенность, что американская экономика медленно, но верно движется в сторону рецессии и последний крах американского банка First Republic Bank (FRB) лишь подтверждает это. Отмечалось, что сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан.

https://ria.ru/20230414/kollaps-1865207034.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, федеральная резервная система сша, колин пауэлл, джером пауэлл, экономика