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Глава ФРС не исключил рецессии в США - РИА Новости, 03.05.2023
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22:25 03.05.2023 (обновлено: 22:49 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/retsessiya-1869524392.html
Глава ФРС не исключил рецессии в США
Глава ФРС не исключил рецессии в США - РИА Новости, 03.05.2023
Глава ФРС не исключил рецессии в США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что США столкнутся с рецессией, но надеется на мягкий характер сокращения американской... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:25
2023-05-03T22:49
сша
федеральная резервная система сша
колин пауэлл
джером пауэлл
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что США столкнутся с рецессией, но надеется на мягкий характер сокращения американской экономики.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выражали уверенность, что американская экономика медленно, но верно движется в сторону рецессии и последний крах американского банка First Republic Bank (FRB) лишь подтверждает это. Отмечалось, что сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан.
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сша, федеральная резервная система сша, колин пауэлл, джером пауэлл, экономика
США, Федеральная резервная система США, Колин Пауэлл, Джером Пауэлл, Экономика
Глава ФРС не исключил рецессии в США

Глава ФРС Пауэлл не исключил рецессии в США, но надеется надеется на ее мягкий характер

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Главное здание ФРС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что США столкнутся с рецессией, но надеется на мягкий характер сокращения американской экономики.
«
"Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией", - сообщил он журналистам в среду на вопрос о риске рецессии в американской экономике.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выражали уверенность, что американская экономика медленно, но верно движется в сторону рецессии и последний крах американского банка First Republic Bank (FRB) лишь подтверждает это. Отмечалось, что сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан.
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СШАФедеральная резервная система СШАКолин ПауэллДжером ПауэллЭкономика
 
 
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