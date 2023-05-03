https://ria.ru/20230503/razveddannye-1869508696.html

В США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль, сообщили СМИ

В США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.05.2023

В США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль, сообщили СМИ

Аналитики в руководстве США изучают разведданные, включая спутниковые снимки и перехваченные данные, чтобы понять ситуацию с попыткой атаки дронов на Кремль,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:14

2023-05-03T20:14

2023-05-03T20:19

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россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Аналитики в руководстве США изучают разведданные, включая спутниковые снимки и перехваченные данные, чтобы понять ситуацию с попыткой атаки дронов на Кремль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. "Американские чиновники не видели признаков ночью со стороны российских или украинских лиц того, что планировалась атака... аналитики в руководстве изучают разведданные, в том числе перехваченную информацию и спутниковые снимки, чтобы узнать, что могло произойти", - утверждается в материале телеканала.

https://ria.ru/20230503/pentagon-1869488185.html

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в мире, владимир путин, россия, сша, украина