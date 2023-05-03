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В США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
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20:14 03.05.2023 (обновлено: 20:19 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/razveddannye-1869508696.html
В США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль, сообщили СМИ
В США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
В США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль, сообщили СМИ
Аналитики в руководстве США изучают разведданные, включая спутниковые снимки и перехваченные данные, чтобы понять ситуацию с попыткой атаки дронов на Кремль,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:14
2023-05-03T20:19
в мире
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россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Аналитики в руководстве США изучают разведданные, включая спутниковые снимки и перехваченные данные, чтобы понять ситуацию с попыткой атаки дронов на Кремль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. "Американские чиновники не видели признаков ночью со стороны российских или украинских лиц того, что планировалась атака... аналитики в руководстве изучают разведданные, в том числе перехваченную информацию и спутниковые снимки, чтобы узнать, что могло произойти", - утверждается в материале телеканала.
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в мире, владимир путин, россия, сша, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Украина
В США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль, сообщили СМИ

CNN: аналитики в США изучают разведданные по ситуации с попыткой атаки БПЛА на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кремль, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Аналитики в руководстве США изучают разведданные, включая спутниковые снимки и перехваченные данные, чтобы понять ситуацию с попыткой атаки дронов на Кремль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.
"Американские чиновники не видели признаков ночью со стороны российских или украинских лиц того, что планировалась атака... аналитики в руководстве изучают разведданные, в том числе перехваченную информацию и спутниковые снимки, чтобы узнать, что могло произойти", - утверждается в материале телеканала.
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