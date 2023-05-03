https://ria.ru/20230503/raisi-1869332849.html
Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране
Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране - РИА Новости, 03.05.2023
Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду утром с официальным визитом в Сирию, это первый визит иранского президента в страну с момента начала конфликта в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:21
2023-05-03T10:21
2023-05-03T12:55
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иран
сирия
дамаск (город)
ибрахим раиси
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ДАМАСК, 3 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду утром с официальным визитом в Сирию, это первый визит иранского президента в страну с момента начала конфликта в САР в 2011 году, передает корреспондент РИА Новости.В международном аэропорту Дамаска Раиси встречал министр экономики Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль.Сирийская газета Al-Watan ранее писала, что визит Раиси продлится два дня, в его рамках состоятся официальные переговоры президентов Ирана и Сирии по укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, в особенности в экономической сфере.По информации газеты, в ходе визита Раиси состоится подписание большого числа соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики между Ираном и Сирией.
https://ria.ru/20230501/iran-1868994565.html
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сирия, дамаск (город), ибрахим раиси
В мире, Иран, Сирия, Дамаск (город), Ибрахим Раиси
Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране
Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Сирию впервые с начала конфликта в стране
ДАМАСК, 3 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду утром с официальным визитом в Сирию, это первый визит иранского президента в страну с момента начала конфликта в САР в 2011 году, передает корреспондент РИА Новости.
В международном аэропорту Дамаска
Раиси встречал министр экономики Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль.
Сирийская газета Al-Watan ранее писала, что визит Раиси продлится два дня, в его рамках состоятся официальные переговоры президентов Ирана и Сирии по укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, в особенности в экономической сфере.
По информации газеты, в ходе визита Раиси состоится подписание большого числа соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики между Ираном и Сирией.
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