https://ria.ru/20230503/raisi-1869332849.html

Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране

Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране - РИА Новости, 03.05.2023

Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду утром с официальным визитом в Сирию, это первый визит иранского президента в страну с момента начала конфликта в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:21

2023-05-03T10:21

2023-05-03T12:55

в мире

иран

сирия

дамаск (город)

ибрахим раиси

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ДАМАСК, 3 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду утром с официальным визитом в Сирию, это первый визит иранского президента в страну с момента начала конфликта в САР в 2011 году, передает корреспондент РИА Новости.В международном аэропорту Дамаска Раиси встречал министр экономики Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль.Сирийская газета Al-Watan ранее писала, что визит Раиси продлится два дня, в его рамках состоятся официальные переговоры президентов Ирана и Сирии по укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, в особенности в экономической сфере.По информации газеты, в ходе визита Раиси состоится подписание большого числа соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики между Ираном и Сирией.

https://ria.ru/20230501/iran-1868994565.html

иран

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, сирия, дамаск (город), ибрахим раиси