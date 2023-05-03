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Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 03.05.2023 (обновлено: 18:54 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pvo-1869489809.html
Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма
Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма - РИА Новости, 03.05.2023
Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:46
2023-05-03T18:54
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет."На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
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республика крым, безопасность, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма

Аксенов сообщил об успешной работе систем ПВО на юго-востоке Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет.
"На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым
1 мая, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымБезопасностьСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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