https://ria.ru/20230503/pvo-1869489809.html
Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма
Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма - РИА Новости, 03.05.2023
Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:46
2023-05-03T18:46
2023-05-03T18:54
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет."На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, безопасность, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма
Аксенов сообщил об успешной работе систем ПВО на юго-востоке Крыма