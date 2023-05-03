https://ria.ru/20230503/pvo-1869489809.html

Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма

Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма - РИА Новости, 03.05.2023

Силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:46

2023-05-03T18:46

2023-05-03T18:54

специальная военная операция на украине

республика крым

безопасность

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет."На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, безопасность, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр