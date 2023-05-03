https://ria.ru/20230503/putin-1869469542.html

В Кремле не ответили на вопрос, где завтра будет работать Путин

В Кремле не ответили на вопрос, где завтра будет работать Путин - РИА Новости, 03.05.2023

В Кремле не ответили на вопрос, где завтра будет работать Путин

О том, где в четверг будет работать президент России Владимир Путин - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:31

2023-05-03T17:31

2023-05-03T17:40

владимир путин

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. О том, где в четверг будет работать президент России Владимир Путин - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сообщим своевременно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.

https://ria.ru/20230503/putin-1869419597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, дмитрий песков, россия