https://ria.ru/20230503/putin-1869469542.html
В Кремле не ответили на вопрос, где завтра будет работать Путин
В Кремле не ответили на вопрос, где завтра будет работать Путин - РИА Новости, 03.05.2023
В Кремле не ответили на вопрос, где завтра будет работать Путин
О том, где в четверг будет работать президент России Владимир Путин - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:31
2023-05-03T17:31
2023-05-03T17:40
владимир путин
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. О том, где в четверг будет работать президент России Владимир Путин - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сообщим своевременно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.
https://ria.ru/20230503/putin-1869419597.html
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РИА Новости
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владимир путин, политика, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле не ответили на вопрос, где завтра будет работать Путин
Пресс-секретарь Песков пообещал своевременно сообщить, где Путин будет работать 4 мая
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. О том, где в четверг будет работать президент России Владимир Путин - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сообщим своевременно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.
График Путина не претерпел изменений после попытки покушения