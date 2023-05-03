https://ria.ru/20230503/putin-1869423342.html

Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков

Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2023

Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков

Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:58

2023-05-03T14:58

2023-05-03T15:01

происшествия

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кремль заявил, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина."Нет. Сегодня он работает в Огарево", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли президент в Кремле в момент попытки атаки.

https://ria.ru/20230503/putin-1869419375.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин