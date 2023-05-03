Рейтинг@Mail.ru
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 03.05.2023 (обновлено: 15:01 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/putin-1869423342.html
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2023
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков
Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:58
2023-05-03T15:01
происшествия
россия
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кремль заявил, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина."Нет. Сегодня он работает в Огарево", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли президент в Кремле в момент попытки атаки.
https://ria.ru/20230503/putin-1869419375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков

Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кремль заявил, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Нет. Сегодня он работает в Огарево", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли президент в Кремле в момент попытки атаки.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Кремль: в результате теракта Путин не пострадал
Вчера, 14:42
 
ПроисшествияРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала