https://ria.ru/20230503/putin-1869423342.html
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2023
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков
Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:58
2023-05-03T14:58
2023-05-03T15:01
происшествия
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кремль заявил, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина."Нет. Сегодня он работает в Огарево", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли президент в Кремле в момент попытки атаки.
https://ria.ru/20230503/putin-1869419375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников, заявил Песков
Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кремль заявил, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Нет. Сегодня он работает в Огарево", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли президент в Кремле в момент попытки атаки.
Кремль: в результате теракта Путин не пострадал