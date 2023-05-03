https://ria.ru/20230503/putin-1869381290.html

Путин встретится с губернатором Нижегородской области

Путин встретится с губернатором Нижегородской области - РИА Новости, 03.05.2023

Путин встретится с губернатором Нижегородской области

Президент РФ Владимир Путин в среду примет с докладом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:39

2023-05-03T12:39

2023-05-03T12:39

политика

нижегородская область

россия

глеб никитин

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет с докладом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Из публичного у него сегодня будет на докладе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Это будет открыто для СМИ. Это будет очная встреча", - сказал Песков журналистам в среду.

https://ria.ru/20230502/temirkanov-1869279321.html

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

политика, нижегородская область, россия, глеб никитин, дмитрий песков, владимир путин