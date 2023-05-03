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Путин встретится с губернатором Нижегородской области - РИА Новости, 03.05.2023
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12:39 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/putin-1869381290.html
Путин встретится с губернатором Нижегородской области
Путин встретится с губернатором Нижегородской области - РИА Новости, 03.05.2023
Путин встретится с губернатором Нижегородской области
Президент РФ Владимир Путин в среду примет с докладом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:39
2023-05-03T12:39
политика
нижегородская область
россия
глеб никитин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет с докладом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Из публичного у него сегодня будет на докладе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Это будет открыто для СМИ. Это будет очная встреча", - сказал Песков журналистам в среду.
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политика, нижегородская область, россия, глеб никитин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Нижегородской области

Песков: Путин встретится в среду с губернатором Нижегородской области Никитиным

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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет с докладом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Из публичного у него сегодня будет на докладе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Это будет открыто для СМИ. Это будет очная встреча", - сказал Песков журналистам в среду.
Владимир Путин и Юрий Темирканов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым
2 мая, 21:06
 
ПолитикаНижегородская областьРоссияГлеб НикитинДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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