https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869439046.html

Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию

Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию - РИА Новости, 03.05.2023

Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию

Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой в интервью "Абзацу" ответила на слухи о возвращении певицы в Россию. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:17

2023-05-03T16:17

2023-05-03T16:18

шоубиз

алла пугачева

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой в интервью "Абзацу" ответила на слухи о возвращении певицы в Россию. Ранее СМИ сообщили, что исполнительница прилетела в Москву на похороны Валентина Юдашкина. Однако топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов рассказал, что ничего об этом не знает. Близкие исполнительницы не отреагировали на эти слухи. Сама певица тоже не рассекретила свое местонахождение. В прошлом году артистка улетела в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой. Летом она на короткое время посетила Москву, но позже вернулась в Тель-Авив. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html

россия

москва

израиль

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, россия, москва, израиль, знаменитости, новости шоу-бизнеса