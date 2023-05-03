https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869439046.html
Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию
Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию - РИА Новости, 03.05.2023
Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию
Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой в интервью "Абзацу" ответила на слухи о возвращении певицы в Россию. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:17
2023-05-03T16:17
2023-05-03T16:18
шоубиз
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой в интервью "Абзацу" ответила на слухи о возвращении певицы в Россию. Ранее СМИ сообщили, что исполнительница прилетела в Москву на похороны Валентина Юдашкина. Однако топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов рассказал, что ничего об этом не знает. Близкие исполнительницы не отреагировали на эти слухи. Сама певица тоже не рассекретила свое местонахождение. В прошлом году артистка улетела в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой. Летом она на короткое время посетила Москву, но позже вернулась в Тель-Авив. *Признан Минюстом иноагентом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, россия, москва, израиль, знаменитости, новости шоу-бизнеса
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Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию
Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова ответила на слухи о возвращении артистки в Россию