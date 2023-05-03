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Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию - РИА Новости, 03.05.2023
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Шоубиз
 
16:17 03.05.2023 (обновлено: 16:18 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869439046.html
Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию
Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию - РИА Новости, 03.05.2023
Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию
Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой в интервью "Абзацу" ответила на слухи о возвращении певицы в Россию. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:17
2023-05-03T16:18
шоубиз
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой в интервью "Абзацу" ответила на слухи о возвращении певицы в Россию. Ранее СМИ сообщили, что исполнительница прилетела в Москву на похороны Валентина Юдашкина. Однако топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов рассказал, что ничего об этом не знает. Близкие исполнительницы не отреагировали на эти слухи. Сама певица тоже не рассекретила свое местонахождение. В прошлом году артистка улетела в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой. Летом она на короткое время посетила Москву, но позже вернулась в Тель-Авив. *Признан Минюстом иноагентом
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алла пугачева, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, россия, москва, израиль, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Россия, Москва, Израиль, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Директор Пугачевой ответила на слухи о возвращении артистки в Россию

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова ответила на слухи о возвращении артистки в Россию

© Sputnik | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Алла Пугачева выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой в интервью "Абзацу" ответила на слухи о возвращении певицы в Россию.
«

"Все вопросы к тем, кто дал такую информацию. До свидания!" – отреагировала Чупракова.

Ранее СМИ сообщили, что исполнительница прилетела в Москву на похороны Валентина Юдашкина. Однако топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов рассказал, что ничего об этом не знает.
«

"Приезд Пугачевой никак не комментирую. Я даже не в курсе", – ответил он.

Близкие исполнительницы не отреагировали на эти слухи. Сама певица тоже не рассекретила свое местонахождение.
В прошлом году артистка улетела в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой. Летом она на короткое время посетила Москву, но позже вернулась в Тель-Авив.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизАлла ПугачеваВалентин ЮдашкинВячеслав ЗайцевРоссияМоскваИзраильЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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