https://ria.ru/20230503/proekty-1869414894.html

Глава Ингушетии рассказал Мишустину о пяти прорывных проектах региона

Глава Ингушетии рассказал Мишустину о пяти прорывных проектах региона - РИА Новости, 03.05.2023

Глава Ингушетии рассказал Мишустину о пяти прорывных проектах региона

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время первой Кавказской инвестиционной выставки, проходящей в Минеральных Водах, рассказал премьер-министру России... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:32

2023-05-03T14:32

2023-05-03T14:32

республика ингушетия

россия

минеральные воды

кавказ

махмуд-али калиматов

михаил мишустин

сбербанк россии

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время первой Кавказской инвестиционной выставки, проходящей в Минеральных Водах, рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину о пяти прорывных проектах республики, сообщила пресс-служба руководителя региона. "В ходе осмотра выставки председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным глава Ингушетии ознакомил премьер-министра с проектами, представленными на стенде региона, и подробно рассказал о привлечении инвестиций в республику", - говорится в сообщении Отмечается, что Ингушетия представила пять прорывных проектов общей стоимостью 13,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день в их реализацию уже вложено около 3 миллиардов рублей, это полностью внебюджетные средства. Создано 210 рабочих мест, окончательная реализация проектов позволит создать 15 тысяч рабочих мест к 2030 году. По словам Калиматова, с точки зрения продовольственной безопасности самым значимым проектом для региона является тепличный комплекс "Сунжа". Производство состоит из двух очередей. Первая очередь общей мощностью 10 тысяч тонн продукции в год уже функционирует, вторая очередь мощностью 20 тысяч тонн реализуется совместно со Сбербанком и Кавказ.РФ. Говоря о проекте создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи", глава Ингушетии сообщил, что якорный резидент уже начал реализацию коммерческой инфраструктуры первого этапа развития. "Регион не стоит на месте. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию и бюджетные ограничения, находим возможности поддержки бизнеса, делаем акцент на малом и среднем предпринимательстве, работе с кредитно-финансовыми организациями по изменению инвестклимата и повышению доверия к региону со стороны бизнеса и кредитных организаций", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20230502/investvystavka-1869247232.html

https://ria.ru/20230427/yama-1868246826.html

россия

минеральные воды

кавказ

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россия, минеральные воды, кавказ, махмуд-али калиматов, михаил мишустин, сбербанк россии, республика ингушетия