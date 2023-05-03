https://ria.ru/20230503/prigozhin-1869438414.html

Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось

Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось - РИА Новости, 04.05.2023

Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось

Наступление ВСУ уже началось, считает основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись заявления предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-03T16:00

2023-05-03T16:00

2023-05-04T00:04

украина

киев

вашингтон (штат)

евгений пригожин

денис шмыгаль

безопасность

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Наступление ВСУ уже началось, считает основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись заявления предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.Он отметил, что Киев активизировался и "за пределами исторических границ Украины"."Мы видим ситуацию в различных наших областях. <...> Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни", — добавил Пригожин. О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230501/nastuplenie-1868952054.html

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869320598.html

украина

киев

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, вашингтон (штат), евгений пригожин, денис шмыгаль, безопасность