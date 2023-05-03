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Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось - РИА Новости, 04.05.2023
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16:00 03.05.2023 (обновлено: 00:04 04.05.2023)
https://ria.ru/20230503/prigozhin-1869438414.html
Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось
Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось - РИА Новости, 04.05.2023
Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось
Наступление ВСУ уже началось, считает основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись заявления предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T16:00
2023-05-04T00:04
украина
киев
вашингтон (штат)
евгений пригожин
денис шмыгаль
безопасность
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Наступление ВСУ уже началось, считает основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись заявления предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.Он отметил, что Киев активизировался и "за пределами исторических границ Украины"."Мы видим ситуацию в различных наших областях. &lt;...&gt; Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни", — добавил Пригожин. О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230501/nastuplenie-1868952054.html
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украина, киев, вашингтон (штат), евгений пригожин, денис шмыгаль, безопасность
Украина, Киев, Вашингтон (штат), Евгений Пригожин, Денис Шмыгаль, Безопасность
Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось

Основатель "Вагнера" Пригожин заявил, что ВСУ фактически перешли в контрнаступление

© РИА НовостиБойцы "Группы Вагнера" с Евгением Пригожиным
Бойцы Группы Вагнера с Евгением Пригожиным - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости
Бойцы "Группы Вагнера" с Евгением Пригожиным. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Наступление ВСУ уже началось, считает основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись заявления предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.
«
"Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", — сказал он.
Он отметил, что Киев активизировался и "за пределами исторических границ Украины".
"Мы видим ситуацию в различных наших областях. <...> Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни", — добавил Пригожин.
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О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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УкраинаКиевВашингтон (штат)Евгений ПригожинДенис ШмыгальБезопасность
 
 
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