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В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа - РИА Новости, 03.05.2023
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07:44 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/priamure-1869313373.html
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа - РИА Новости, 03.05.2023
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа
Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает управление ветеринарии Амурской области. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:44
2023-05-03T07:44
привольное
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает управление ветеринарии Амурской области. О массовом падеже птицы сообщил местный предприниматель, в его хозяйстве содержалось 55 кур и семь гусей. Для выявления причины на место выехали ветеринарные специалисты. Они взяли пробы у птиц. "Случай гриппа птиц лабораторно подтвержден в Амурской области. Заболевание выявлено в хозяйстве села Привольное Тамбовского округа. В очаге установлен карантин, проводятся дезинфекция, а также прочие необходимые мероприятия", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, сейчас в Приамурье продолжается миграция диких гусей и уток, которые, как правило, и становятся переносчиками гриппа птиц. Амурчанам в ведомстве рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности, прежде всего — не выпускать свою птицу за пределы подворий и исключить любую возможность их контакта с дикой фауной.
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привольное, амурская область, происшествия
Привольное, Амурская область, Происшествия
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа

В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа, в очаге установлен карантин

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает управление ветеринарии Амурской области.
О массовом падеже птицы сообщил местный предприниматель, в его хозяйстве содержалось 55 кур и семь гусей. Для выявления причины на место выехали ветеринарные специалисты. Они взяли пробы у птиц.
"Случай гриппа птиц лабораторно подтвержден в Амурской области. Заболевание выявлено в хозяйстве села Привольное Тамбовского округа. В очаге установлен карантин, проводятся дезинфекция, а также прочие необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сейчас в Приамурье продолжается миграция диких гусей и уток, которые, как правило, и становятся переносчиками гриппа птиц. Амурчанам в ведомстве рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности, прежде всего — не выпускать свою птицу за пределы подворий и исключить любую возможность их контакта с дикой фауной.
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