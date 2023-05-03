https://ria.ru/20230503/priamure-1869313373.html
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа - РИА Новости, 03.05.2023
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа
Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает управление ветеринарии Амурской области. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:44
2023-05-03T07:44
2023-05-03T07:44
привольное
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает управление ветеринарии Амурской области. О массовом падеже птицы сообщил местный предприниматель, в его хозяйстве содержалось 55 кур и семь гусей. Для выявления причины на место выехали ветеринарные специалисты. Они взяли пробы у птиц. "Случай гриппа птиц лабораторно подтвержден в Амурской области. Заболевание выявлено в хозяйстве села Привольное Тамбовского округа. В очаге установлен карантин, проводятся дезинфекция, а также прочие необходимые мероприятия", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, сейчас в Приамурье продолжается миграция диких гусей и уток, которые, как правило, и становятся переносчиками гриппа птиц. Амурчанам в ведомстве рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности, прежде всего — не выпускать свою птицу за пределы подворий и исключить любую возможность их контакта с дикой фауной.
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привольное, амурская область, происшествия
Привольное, Амурская область, Происшествия
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа
В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа, в очаге установлен карантин
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости.
Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает
управление ветеринарии Амурской области.
О массовом падеже птицы сообщил местный предприниматель, в его хозяйстве содержалось 55 кур и семь гусей. Для выявления причины на место выехали ветеринарные специалисты. Они взяли пробы у птиц.
"Случай гриппа птиц лабораторно подтвержден в Амурской области. Заболевание выявлено в хозяйстве села Привольное Тамбовского округа. В очаге установлен карантин, проводятся дезинфекция, а также прочие необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сейчас в Приамурье продолжается миграция диких гусей и уток, которые, как правило, и становятся переносчиками гриппа птиц. Амурчанам в ведомстве рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности, прежде всего — не выпускать свою птицу за пределы подворий и исключить любую возможность их контакта с дикой фауной.
В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа