https://ria.ru/20230503/priamure-1869313373.html

В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа

В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа - РИА Новости, 03.05.2023

В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа

Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает управление ветеринарии Амурской области. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:44

2023-05-03T07:44

2023-05-03T07:44

привольное

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает управление ветеринарии Амурской области. О массовом падеже птицы сообщил местный предприниматель, в его хозяйстве содержалось 55 кур и семь гусей. Для выявления причины на место выехали ветеринарные специалисты. Они взяли пробы у птиц. "Случай гриппа птиц лабораторно подтвержден в Амурской области. Заболевание выявлено в хозяйстве села Привольное Тамбовского округа. В очаге установлен карантин, проводятся дезинфекция, а также прочие необходимые мероприятия", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, сейчас в Приамурье продолжается миграция диких гусей и уток, которые, как правило, и становятся переносчиками гриппа птиц. Амурчанам в ведомстве рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности, прежде всего — не выпускать свою птицу за пределы подворий и исключить любую возможность их контакта с дикой фауной.

https://ria.ru/20230419/sderzhivanie-1866453727.html

привольное

амурская область

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привольное, амурская область, происшествия