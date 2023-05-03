https://ria.ru/20230503/pozhar-1869402190.html
В Удмуртии загорелись два зернохранилища
В Удмуртии загорелись два зернохранилища - РИА Новости, 03.05.2023
В Удмуртии загорелись два зернохранилища
Два зернохранилища, зерноток, пять неэксплуатируемых зданий и жилой дом горят в удмуртском селе, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:38
2023-05-03T13:38
2023-05-03T13:39
происшествия
сарапульский район
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 3 мая - РИА Новости. Два зернохранилища, зерноток, пять неэксплуатируемых зданий и жилой дом горят в удмуртском селе, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. По его данным, крупный пожар зафиксирован в деревне Старая Бисарка Сарапульского района. По его словам, на ликвидации пожара работают 90 человек и 57 единиц техники. К ним на помощь уже выдвинулись еще 33 спасателя и 8 единиц техники. Работа ведется в сложных условиях, распространению огня способствует сильный ветер, однако угроза того, что огонь перекинется на другие жилые дома, отсутствует. "Пострадавших нет. Слежу за ситуацией, выехал на место", - добавил Семенов.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869332558.html
сарапульский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сарапульский район, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Сарапульский район, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии загорелись два зернохранилища
В удмуртском селе Старая Бисарка загорелись два зернохранилища, пять зданий и жилой дом