https://ria.ru/20230503/pozhar-1869402190.html

В Удмуртии загорелись два зернохранилища

В Удмуртии загорелись два зернохранилища - РИА Новости, 03.05.2023

В Удмуртии загорелись два зернохранилища

Два зернохранилища, зерноток, пять неэксплуатируемых зданий и жилой дом горят в удмуртском селе, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:38

2023-05-03T13:38

2023-05-03T13:39

происшествия

сарапульский район

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 3 мая - РИА Новости. Два зернохранилища, зерноток, пять неэксплуатируемых зданий и жилой дом горят в удмуртском селе, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. По его данным, крупный пожар зафиксирован в деревне Старая Бисарка Сарапульского района. По его словам, на ликвидации пожара работают 90 человек и 57 единиц техники. К ним на помощь уже выдвинулись еще 33 спасателя и 8 единиц техники. Работа ведется в сложных условиях, распространению огня способствует сильный ветер, однако угроза того, что огонь перекинется на другие жилые дома, отсутствует. "Пострадавших нет. Слежу за ситуацией, выехал на место", - добавил Семенов.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869332558.html

сарапульский район

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, сарапульский район, россия, удмуртская республика (удмуртия)