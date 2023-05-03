Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии загорелись два зернохранилища - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 03.05.2023 (обновлено: 13:39 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869402190.html
В Удмуртии загорелись два зернохранилища
В Удмуртии загорелись два зернохранилища - РИА Новости, 03.05.2023
В Удмуртии загорелись два зернохранилища
Два зернохранилища, зерноток, пять неэксплуатируемых зданий и жилой дом горят в удмуртском селе, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:38
2023-05-03T13:39
происшествия
сарапульский район
россия
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_50c65ebd2c33c3c7f3c475523ce99925.jpg
УФА, 3 мая - РИА Новости. Два зернохранилища, зерноток, пять неэксплуатируемых зданий и жилой дом горят в удмуртском селе, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. По его данным, крупный пожар зафиксирован в деревне Старая Бисарка Сарапульского района. По его словам, на ликвидации пожара работают 90 человек и 57 единиц техники. К ним на помощь уже выдвинулись еще 33 спасателя и 8 единиц техники. Работа ведется в сложных условиях, распространению огня способствует сильный ветер, однако угроза того, что огонь перекинется на другие жилые дома, отсутствует. "Пострадавших нет. Слежу за ситуацией, выехал на место", - добавил Семенов.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869332558.html
сарапульский район
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_476:180:2965:2047_1920x0_80_0_0_96b0b551cbcc98c6d284321106bd7633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сарапульский район, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Сарапульский район, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии загорелись два зернохранилища

В удмуртском селе Старая Бисарка загорелись два зернохранилища, пять зданий и жилой дом

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 3 мая - РИА Новости. Два зернохранилища, зерноток, пять неэксплуатируемых зданий и жилой дом горят в удмуртском селе, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.
По его данным, крупный пожар зафиксирован в деревне Старая Бисарка Сарапульского района.
«
"Огонь распространился на 2 зернохранилища, зерноток, 5 неэксплуатируемых зданий и один жилой дом", - написал Семёнов в своём телеграм-канале.
По его словам, на ликвидации пожара работают 90 человек и 57 единиц техники. К ним на помощь уже выдвинулись еще 33 спасателя и 8 единиц техники. Работа ведется в сложных условиях, распространению огня способствует сильный ветер, однако угроза того, что огонь перекинется на другие жилые дома, отсутствует.
"Пострадавших нет. Слежу за ситуацией, выехал на место", - добавил Семенов.
Пожар на территории нефтебазы в поселке Волна
Причиной пожара на нефтебазе на Кубани, предварительно, стало падение БПЛА
Вчера, 10:20
 
ПроисшествияСарапульский районРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала