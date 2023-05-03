https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312858.html
Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов"
Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов" - РИА Новости, 03.05.2023
Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов"
Площадь возгорания на территории нефтебазы на Кубани, где загорелся резервуар с топливом, достигла 1200 квадратных метров, сообщил глава Темрюкского района... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:34
2023-05-03T07:34
2023-05-03T08:52
темрюкский район
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
тамань (станица)
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КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. Площадь возгорания на территории нефтебазы на Кубани, где загорелся резервуар с топливом, достигла 1200 квадратных метров, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале.Глава района добавил, что при инциденте никто не пострадал.Для борьбы с огнем задействовали 23 единицы пожарной техники и 85 человек личного состава.Причины происшествия устанавливаются.Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна загорелся рано утром в среду, пожару присвоили высший ранг сложности.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312041.html
темрюкский район
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темрюкский район, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, тамань (станица)
Темрюкский район, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Тамань (станица)
Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов"
Площадь возгорания на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 квадратных метров