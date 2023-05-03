https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312858.html

Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов"

Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов" - РИА Новости, 03.05.2023

Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 "квадратов"

Площадь возгорания на территории нефтебазы на Кубани, где загорелся резервуар с топливом, достигла 1200 квадратных метров, сообщил глава Темрюкского района... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:34

2023-05-03T07:34

2023-05-03T08:52

темрюкский район

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

тамань (станица)

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КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. Площадь возгорания на территории нефтебазы на Кубани, где загорелся резервуар с топливом, достигла 1200 квадратных метров, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале.Глава района добавил, что при инциденте никто не пострадал.Для борьбы с огнем задействовали 23 единицы пожарной техники и 85 человек личного состава.Причины происшествия устанавливаются.Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна загорелся рано утром в среду, пожару присвоили высший ранг сложности.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869312041.html

темрюкский район

краснодарский край

тамань (станица)

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темрюкский район, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, тамань (станица)