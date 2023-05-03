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Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области
Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области - РИА Новости, 03.05.2023
Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области
Украинские войска потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:52
2023-05-03T22:52
2023-05-03T22:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны. Получив отпор, украинские войска отошли на исходные позиции. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области
Рогов допустил, что ВСУ потеряли около 30 военных при атаке в Запорожской области