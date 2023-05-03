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Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 03.05.2023 (обновлено: 22:53 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/poteri-1869527398.html
Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области
Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области - РИА Новости, 03.05.2023
Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области
Украинские войска потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:52
2023-05-03T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны. Получив отпор, украинские войска отошли на исходные позиции. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области

Рогов допустил, что ВСУ потеряли около 30 военных при атаке в Запорожской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны. Получив отпор, украинские войска отошли на исходные позиции.
«
"По предварительным данным, потери нацистов в неудавшейся разведке боем составили не менее: одного танка, двух бронетранспортеров и порядка 30 боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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