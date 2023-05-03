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Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области

Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области - РИА Новости, 03.05.2023

Рогов назвал потери украинских войск при атаке в Запорожской области

Украинские войска потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:52

2023-05-03T22:52

2023-05-03T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на Ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны. Получив отпор, украинские войска отошли на исходные позиции. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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