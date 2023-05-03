В Киеве рассказали о немецком центре по контролю военных поставок Украине
В Киеве заявили, что в Штутгарте действует центр по контролю военных поставок Украине
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего вооруженными силами Украины заявили, что в Штутгарте на базе европейского командования ВС США действует центр по контролю, который занимается учетом предоставленного вооружения украинской армии.
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"В Штутгарте действует Центр контроля EUCOM Украины, контролирующий предоставление и использование оружия. Вся информация о предоставленной Украине военной технике доступна тем, у кого она должна быть", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, на Украину также официально приглашены представители всех стран-партнеров для мониторинга применения оружия.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что совет вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров.
Как сообщает украинское издание Кorrespondent, центр по контролю базируется в штаб-квартире европейского командования ВС США в Штутгарте, в нем работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".