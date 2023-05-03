Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали о немецком центре по контролю военных поставок Украине - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/postavki-1869408060.html
В Киеве рассказали о немецком центре по контролю военных поставок Украине
В Киеве рассказали о немецком центре по контролю военных поставок Украине - РИА Новости, 03.05.2023
В Киеве рассказали о немецком центре по контролю военных поставок Украине
В управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего вооруженными силами Украины заявили, что в Штутгарте на базе европейского командования ВС... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:06
2023-05-03T14:06
специальная военная операция на украине
украина
в мире
eucom
германия
штутгарт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего вооруженными силами Украины заявили, что в Штутгарте на базе европейского командования ВС США действует центр по контролю, который занимается учетом предоставленного вооружения украинской армии. Как сообщили в ведомстве, на Украину также официально приглашены представители всех стран-партнеров для мониторинга применения оружия. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что совет вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров. Как сообщает украинское издание Кorrespondent, центр по контролю базируется в штаб-квартире европейского командования ВС США в Штутгарте, в нем работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230503/boepripasy-1869398734.html
украина
германия
штутгарт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, eucom, германия, штутгарт
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, EUCOM, Германия, Штутгарт
В Киеве рассказали о немецком центре по контролю военных поставок Украине

В Киеве заявили, что в Штутгарте действует центр по контролю военных поставок Украине

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего вооруженными силами Украины заявили, что в Штутгарте на базе европейского командования ВС США действует центр по контролю, который занимается учетом предоставленного вооружения украинской армии.
«
"В Штутгарте действует Центр контроля EUCOM Украины, контролирующий предоставление и использование оружия. Вся информация о предоставленной Украине военной технике доступна тем, у кого она должна быть", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, на Украину также официально приглашены представители всех стран-партнеров для мониторинга применения оружия.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что совет вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров.
Как сообщает украинское издание Кorrespondent, центр по контролю базируется в штаб-квартире европейского командования ВС США в Штутгарте, в нем работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Склад 155-миллиметровых снарядов для французских артиллерийских орудий Цезарь, используемых Вооруженными силами Украины, на заводе в Тарбе, Франция - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины
Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреEUCOMГерманияШтутгарт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала