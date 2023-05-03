https://ria.ru/20230503/pomosch-1869521957.html
Пентагон оценил объем военной помощи Украине
Пентагон оценил объем военной помощи Украине - РИА Новости, 03.05.2023
Пентагон оценил объем военной помощи Украине
Общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена, заявили в среду в Пентагоне. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:01
2023-05-03T22:01
2023-05-03T22:07
в мире
украина
сша
пентагон
джо байден
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_c4f46f8bce805f2f121e25c28ac7fc8e.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена, заявили в среду в Пентагоне."Совокупно Соединенные Штаты обеспечили более 36,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украине с начала (работы) администрации Байдена", - говорится в заявлении.Отмечается, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года США выделили Киеву военную помощь в объеме 35,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869317020.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_b0d25e5ce48ab8f07b668712506109b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, пентагон, джо байден, киев
В мире, Украина, США, Пентагон, Джо Байден, Киев
Пентагон оценил объем военной помощи Украине
Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала работы Байдена в 36,4 миллиарда долларов