https://ria.ru/20230503/pomosch-1869521957.html

Пентагон оценил объем военной помощи Украине

Пентагон оценил объем военной помощи Украине - РИА Новости, 03.05.2023

Пентагон оценил объем военной помощи Украине

Общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена, заявили в среду в Пентагоне. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:01

2023-05-03T22:01

2023-05-03T22:07

в мире

украина

сша

пентагон

джо байден

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_c4f46f8bce805f2f121e25c28ac7fc8e.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена, заявили в среду в Пентагоне."Совокупно Соединенные Штаты обеспечили более 36,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украине с начала (работы) администрации Байдена", - говорится в заявлении.Отмечается, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года США выделили Киеву военную помощь в объеме 35,7 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230503/ukraina-1869317020.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, пентагон, джо байден, киев