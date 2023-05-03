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Пентагон оценил объем военной помощи Украине - РИА Новости, 03.05.2023
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22:01 03.05.2023 (обновлено: 22:07 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pomosch-1869521957.html
Пентагон оценил объем военной помощи Украине
Пентагон оценил объем военной помощи Украине - РИА Новости, 03.05.2023
Пентагон оценил объем военной помощи Украине
Общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена, заявили в среду в Пентагоне. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:01
2023-05-03T22:07
в мире
украина
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена, заявили в среду в Пентагоне."Совокупно Соединенные Штаты обеспечили более 36,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украине с начала (работы) администрации Байдена", - говорится в заявлении.Отмечается, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года США выделили Киеву военную помощь в объеме 35,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869317020.html
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в мире, украина, сша, пентагон, джо байден, киев
В мире, Украина, США, Пентагон, Джо Байден, Киев
Пентагон оценил объем военной помощи Украине

Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала работы Байдена в 36,4 миллиарда долларов

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена, заявили в среду в Пентагоне.
"Совокупно Соединенные Штаты обеспечили более 36,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украине с начала (работы) администрации Байдена", - говорится в заявлении.
Отмечается, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года США выделили Киеву военную помощь в объеме 35,7 миллиарда долларов.
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В миреУкраинаСШАПентагонДжо БайденКиев
 
 
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