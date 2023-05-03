https://ria.ru/20230503/pomosch-1869516161.html

Госсекретарь США санкционировал выделение Киеву нового пакета помощи

Госсекретарь США санкционировал выделение Киеву нового пакета помощи - РИА Новости, 03.05.2023

Госсекретарь США санкционировал выделение Киеву нового пакета помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T21:15

2023-05-03T21:15

2023-05-03T22:02

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов.Новый пакет помощи, как отмечается, включает дополнительные припасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также снаряды для гаубиц и иных видов артиллерии, противотанковые и стрелковые вооружения, грузовики и прицепы для транспортировки тяжелой техники.Согласно обнародованному позднее Пентагоном детальному перечню вошедших в новый пакет вооружений, США намерены передать Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы АТ-4, а также неуправляемые ракеты Hydra-70, которые можно установить как на самолеты, так и на вертолеты.Кроме того, в новый пакет помощи вошли стрелковое оружие и патроны к нему, грузовики и прицепы, боеприпасы для преодоления препятствий, запасные части и ремонтное оборудование.

https://ria.ru/20230503/perelom-1869439625.html

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в мире, украина, сша, энтони блинкен, пентагон, рсзо himars