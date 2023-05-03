https://ria.ru/20230503/pomosch-1869516161.html
Госсекретарь США санкционировал выделение Киеву нового пакета помощи
Госсекретарь США санкционировал выделение Киеву нового пакета помощи - РИА Новости, 03.05.2023
Госсекретарь США санкционировал выделение Киеву нового пакета помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:15
2023-05-03T21:15
2023-05-03T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
пентагон
рсзо himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:180:2874:1797_1920x0_80_0_0_df05c147cbaabd8540a85f73e4cad56d.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов.Новый пакет помощи, как отмечается, включает дополнительные припасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также снаряды для гаубиц и иных видов артиллерии, противотанковые и стрелковые вооружения, грузовики и прицепы для транспортировки тяжелой техники.Согласно обнародованному позднее Пентагоном детальному перечню вошедших в новый пакет вооружений, США намерены передать Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы АТ-4, а также неуправляемые ракеты Hydra-70, которые можно установить как на самолеты, так и на вертолеты.Кроме того, в новый пакет помощи вошли стрелковое оружие и патроны к нему, грузовики и прицепы, боеприпасы для преодоления препятствий, запасные части и ремонтное оборудование.
https://ria.ru/20230503/perelom-1869439625.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7796b0df229de598ea8a0f65a61d0bcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, энтони блинкен, пентагон, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Пентагон, РСЗО HIMARS
Госсекретарь США санкционировал выделение Киеву нового пакета помощи
Блинкен санкционировал выделение Киеву пакета военной помощи на 300 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов.
«
"В соответствии с полномочиями, делегированными мне президентом (Джо) Байденом, я санкционирую 37-е по счету списание американских вооружений и оборудования (из запасов Пентагона
- ред.) для Украины на сумму в 300 миллионов долларов", - говорится в опубликованном заявлении главы американского госдепа.
Новый пакет помощи, как отмечается, включает дополнительные припасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также снаряды для гаубиц и иных видов артиллерии, противотанковые и стрелковые вооружения, грузовики и прицепы для транспортировки тяжелой техники.
Согласно обнародованному позднее Пентагоном детальному перечню вошедших в новый пакет вооружений, США намерены передать Киеву
артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы АТ-4, а также неуправляемые ракеты Hydra-70, которые можно установить как на самолеты, так и на вертолеты.
Кроме того, в новый пакет помощи вошли стрелковое оружие и патроны к нему, грузовики и прицепы, боеприпасы для преодоления препятствий, запасные части и ремонтное оборудование.
"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине