https://ria.ru/20230503/polozhenie-1869351084.html

В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении

В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении - РИА Новости, 03.05.2023

В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении

В Госдуму внесены поправки с корректировками конституционного закона о военном положении, они нужны для согласования законов при проведении выборов в четырех... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:20

2023-05-03T11:20

2023-05-03T13:38

политика

госдума рф

павел крашенинников

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Госдуму внесены поправки с корректировками конституционного закона о военном положении, они нужны для согласования законов при проведении выборов в четырех новых регионах, где действует такой правовой режим, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова."В Государственную думу внесены поправки, предполагающие корректировку федерального конституционного закона о военном положении", — говорится в пресс-релизе.Там отмечается, что изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где еще до вхождения в состав России введен режим военного положения.По действующему законодательству на территориях, где действует такой правовой режим, выборы в органы государственной власти и местного самоуправления не проводят.При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы, чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам "выразить свою политическую волю", отметил Крашенинников.

https://ria.ru/20230303/polozhenie-1855588980.html

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Кирилл Волков

политика, госдума рф, павел крашенинников, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область