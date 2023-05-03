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В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении - РИА Новости, 03.05.2023
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11:20 03.05.2023 (обновлено: 13:38 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/polozhenie-1869351084.html
В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении
В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении - РИА Новости, 03.05.2023
В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении
В Госдуму внесены поправки с корректировками конституционного закона о военном положении, они нужны для согласования законов при проведении выборов в четырех... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:20
2023-05-03T13:38
политика
госдума рф
павел крашенинников
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Госдуму внесены поправки с корректировками конституционного закона о военном положении, они нужны для согласования законов при проведении выборов в четырех новых регионах, где действует такой правовой режим, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова."В Государственную думу внесены поправки, предполагающие корректировку федерального конституционного закона о военном положении", — говорится в пресс-релизе.Там отмечается, что изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где еще до вхождения в состав России введен режим военного положения.По действующему законодательству на территориях, где действует такой правовой режим, выборы в органы государственной власти и местного самоуправления не проводят.При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы, чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам "выразить свою политическую волю", отметил Крашенинников.
https://ria.ru/20230303/polozhenie-1855588980.html
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политика, госдума рф, павел крашенинников, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область
Политика, Госдума РФ, Павел Крашенинников, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область
В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении

В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах во время военного положения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Госдуму внесены поправки с корректировками конституционного закона о военном положении, они нужны для согласования законов при проведении выборов в четырех новых регионах, где действует такой правовой режим, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова.
"В Государственную думу внесены поправки, предполагающие корректировку федерального конституционного закона о военном положении", — говорится в пресс-релизе.
Там отмечается, что изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где еще до вхождения в состав России введен режим военного положения.
По действующему законодательству на территориях, где действует такой правовой режим, выборы в органы государственной власти и местного самоуправления не проводят.
При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы, чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам "выразить свою политическую волю", отметил Крашенинников.
Кремль - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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ПолитикаГосдума РФПавел КрашенинниковДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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