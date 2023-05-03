https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html

Школьник, открывший стрельбу в Белграде, месяц планировал нападение

Школьник, открывший стрельбу в Белграде, месяц планировал нападение - РИА Новости, 03.05.2023

Школьник, открывший стрельбу в Белграде, месяц планировал нападение

Стрельбу в школе в Сербии подозреваемый планировал месяц, он подготовил себе план школы и список будущих жертв, сообщила полиция. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:50

2023-05-03T14:50

2023-05-03T15:05

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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Стрельбу в школе в Сербии подозреваемый планировал месяц, он подготовил себе план школы и список будущих жертв, сообщила полиция.Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего стрелка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, убито восемь детей и охранник, шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу.Министр образования Сербии Бранко Ружич, министр здравоохранения Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели в правительстве пресс-конференцию. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших."Это преступление плановое и организованное, оно было планировано за месяц до совершения... Мотив все еще не установлен, его он не сообщает. Третье мая он выбрал, потому что кабинет истории расположен близко ко входу в школу, а первый урок был у его класса, 7/2", - сообщил Веселин Милич, начальник управления полиции Белграда."Обнаружен пистолет калибра 9 миллиметров с тремя обоймами, а также малокалиберный пистолет, который он взял в квартире своего отца. В рюкзаке он подготовил и принес четыре "коктейля Молотова", - добавил он.Милич продемонстрировал расписанный и расчерченный задержанным план преступления с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу.Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, и заканчивая воскресеньем, 7 мая, занятия в среду во вторую смену отменены, продолжатся в четверг с минуты молчания.Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе в Сербии, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - одна девочка с ранением в голову и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По разным версиям местных журналистов, у него могло быть два пистолета и рюкзак с двумя или тремя "коктейлями Молотова", которыми он не успел воспользоваться. Согласно официально не подтвержденной информации он - примерный ученик, сын медиков.

https://ria.ru/20230502/zaderzhanie-1869291620.html

https://ria.ru/20230503/strelba-1869418177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белград (город), сербия, в мире