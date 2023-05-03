https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869352391.html
Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения
Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения - РИА Новости, 03.05.2023
Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не сегодня узнал о готовящемся покушении на него и соответствующей работе российских силовиков. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:24
2023-05-03T11:24
2023-05-03T11:24
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не сегодня узнал о готовящемся покушении на него и соответствующей работе российских силовиков. ФСБ сообщила, что раскрыла агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный, которому в Киеве присвоили псевдоним "Сократ". Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. "Узнал, но раньше, я с управлением ФСБ в контакте нахожусь", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live", добавив, что спецслужбы "вели" подозреваемых. Он подтвердил, что задержанные ранее устроили диверсию на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе Крыма. Железнодорожное полотно 23 февраля было повреждено в Бахчисарайском районе около села Почтовое, в результате происшествия никто не пострадал, но кратковременно нарушился график движения поездов, в том числе электричек Симферополь-Севастополь и поездов дальнего следования.
https://ria.ru/20230503/terakt-1869335514.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения
Глава Крыма Аксенов заранее знал о подготовке на него покушения
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что не сегодня узнал о готовящемся покушении на него и соответствующей работе российских силовиков.
ФСБ
сообщила, что раскрыла агентов военной разведки Украины
, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный, которому в Киеве
присвоили псевдоним "Сократ". Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов
, мэр Ялты Янина Павленко
, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского
Роман Машовец.
"Узнал, но раньше, я с управлением ФСБ в контакте нахожусь", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live", добавив, что спецслужбы "вели" подозреваемых.
Он подтвердил, что задержанные ранее устроили диверсию на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе Крыма.
Железнодорожное полотно 23 февраля было повреждено в Бахчисарайском районе около села Почтовое, в результате происшествия никто не пострадал, но кратковременно нарушился график движения поездов, в том числе электричек Симферополь-Севастополь и поездов дальнего следования.
Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть