https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869352391.html

Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения

Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения - РИА Новости, 03.05.2023

Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не сегодня узнал о готовящемся покушении на него и соответствующей работе российских силовиков. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:24

2023-05-03T11:24

2023-05-03T11:24

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не сегодня узнал о готовящемся покушении на него и соответствующей работе российских силовиков. ФСБ сообщила, что раскрыла агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный, которому в Киеве присвоили псевдоним "Сократ". Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. "Узнал, но раньше, я с управлением ФСБ в контакте нахожусь", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live", добавив, что спецслужбы "вели" подозреваемых. Он подтвердил, что задержанные ранее устроили диверсию на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе Крыма. Железнодорожное полотно 23 февраля было повреждено в Бахчисарайском районе около села Почтовое, в результате происшествия никто не пострадал, но кратковременно нарушился график движения поездов, в том числе электричек Симферополь-Севастополь и поездов дальнего следования.

https://ria.ru/20230503/terakt-1869335514.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)