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Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения - РИА Новости, 03.05.2023
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11:24 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869352391.html
Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения
Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения - РИА Новости, 03.05.2023
Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не сегодня узнал о готовящемся покушении на него и соответствующей работе российских силовиков. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:24
2023-05-03T11:24
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не сегодня узнал о готовящемся покушении на него и соответствующей работе российских силовиков. ФСБ сообщила, что раскрыла агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный, которому в Киеве присвоили псевдоним "Сократ". Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. "Узнал, но раньше, я с управлением ФСБ в контакте нахожусь", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live", добавив, что спецслужбы "вели" подозреваемых. Он подтвердил, что задержанные ранее устроили диверсию на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе Крыма. Железнодорожное полотно 23 февраля было повреждено в Бахчисарайском районе около села Почтовое, в результате происшествия никто не пострадал, но кратковременно нарушился график движения поездов, в том числе электричек Симферополь-Севастополь и поездов дальнего следования.
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения

Глава Крыма Аксенов заранее знал о подготовке на него покушения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не сегодня узнал о готовящемся покушении на него и соответствующей работе российских силовиков.
ФСБ сообщила, что раскрыла агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, среди них Подвальный, которому в Киеве присвоили псевдоним "Сократ". Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
"Узнал, но раньше, я с управлением ФСБ в контакте нахожусь", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live", добавив, что спецслужбы "вели" подозреваемых.
Он подтвердил, что задержанные ранее устроили диверсию на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе Крыма.
Железнодорожное полотно 23 февраля было повреждено в Бахчисарайском районе около села Почтовое, в результате происшествия никто не пострадал, но кратковременно нарушился график движения поездов, в том числе электричек Симферополь-Севастополь и поездов дальнего следования.
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Задержанный за подготовку терактов в Крыму собирал агентурную сеть
Вчера, 10:30
 
ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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