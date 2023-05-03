https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869349698.html

В Ангарске задержали школьника за покушение на убийство семиклассника

В Ангарске задержали школьника за покушение на убийство семиклассника - РИА Новости, 03.05.2023

В Ангарске задержали школьника за покушение на убийство семиклассника

Восьмиклассник нанес ножевое ранение ученику в школе в Ангарске, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:15

2023-05-03T11:15

2023-05-03T11:15

происшествия

ангарск

иркутская область

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ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Восьмиклассник нанес ножевое ранение ученику в школе в Ангарске, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. По данным следствия, утром 2 мая в одной из школ Ангарска произошла ссора, в ходе конфликта ученик восьмого класса ударил семиклассника ножом в область грудной клетки и скрылся. Пострадавшему оперативно оказали медпомощь, доставили в больницу и прооперировали. Он находится в реанимации. "По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Изъят складной нож, с помощью которого совершено преступление… Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Также заведено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), допрашивается руководство школы, изъята документация, интересующая следствие. По данным ГУМВД региона, подозреваемый в декабре 2022 года был поставлен на профилактический учет за употребление спиртных напитков. Ежемесячно с ним и его семьей проводилась профилактическая работа. Ее полноту проверит комиссия, которая проведет служебную проверку. Иркутская областная прокуратура в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере образования внесла представление в адрес начальника управления образования Ангарского городского округа.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869335287.html

ангарск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ангарск, иркутская область