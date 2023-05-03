https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869349698.html
В Ангарске задержали школьника за покушение на убийство семиклассника
В Ангарске задержали школьника за покушение на убийство семиклассника - РИА Новости, 03.05.2023
В Ангарске задержали школьника за покушение на убийство семиклассника
Восьмиклассник нанес ножевое ранение ученику в школе в Ангарске, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:15
2023-05-03T11:15
2023-05-03T11:15
происшествия
ангарск
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Восьмиклассник нанес ножевое ранение ученику в школе в Ангарске, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. По данным следствия, утром 2 мая в одной из школ Ангарска произошла ссора, в ходе конфликта ученик восьмого класса ударил семиклассника ножом в область грудной клетки и скрылся. Пострадавшему оперативно оказали медпомощь, доставили в больницу и прооперировали. Он находится в реанимации. "По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Изъят складной нож, с помощью которого совершено преступление… Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Также заведено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), допрашивается руководство школы, изъята документация, интересующая следствие. По данным ГУМВД региона, подозреваемый в декабре 2022 года был поставлен на профилактический учет за употребление спиртных напитков. Ежемесячно с ним и его семьей проводилась профилактическая работа. Ее полноту проверит комиссия, которая проведет служебную проверку. Иркутская областная прокуратура в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере образования внесла представление в адрес начальника управления образования Ангарского городского округа.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869335287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ангарск, иркутская область
Происшествия, Ангарск, Иркутская область
В Ангарске задержали школьника за покушение на убийство семиклассника
В иркутском Ангарске задержали 15-летнего подростка за покушение на убийство семиклассника
ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости.
Восьмиклассник нанес ножевое ранение ученику в школе в Ангарске, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает
СУСК РФ по Иркутской области.
По данным следствия, утром 2 мая в одной из школ Ангарска произошла ссора, в ходе конфликта ученик восьмого класса ударил семиклассника ножом в область грудной клетки и скрылся. Пострадавшему оперативно оказали медпомощь, доставили в больницу и прооперировали. Он находится в реанимации.
"По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Изъят складной нож, с помощью которого совершено преступление… Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Также заведено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), допрашивается руководство школы, изъята документация, интересующая следствие.
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По данным ГУМВД региона, подозреваемый в декабре 2022 года был поставлен на профилактический учет за употребление спиртных напитков. Ежемесячно с ним и его семьей проводилась профилактическая работа. Ее полноту проверит комиссия, которая проведет служебную проверку.
Иркутская областная прокуратура в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере образования внесла представление в адрес начальника управления образования Ангарского городского округа.