https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html
ФСБ раскрыла группу украинских агентов, готовивших покушение на Аксенова
ФСБ раскрыла группу украинских агентов, готовивших покушение на Аксенова - РИА Новости, 03.05.2023
ФСБ раскрыла группу украинских агентов, готовивших покушение на Аксенова
Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Крыму, которые планировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, среди целей покушений было РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:48
2023-05-03T09:48
2023-05-03T14:17
фсб
сергей аксенов (политик)
украина
россия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Крыму, которые планировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, среди целей покушений было руководство российского региона, сообщила ФСБ.Непосредственным организатором терактов был связной начальника ГУР Кирилла Буданова, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, который с 2020-го занимал пост замглавы офиса президента Украины.Также в агентурную группу входили завербованные Машовцом граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они планировали теракты, следили за чиновниками и закупали огнестрельное оружие. Также ФСБ задержала гражданина Украины и Болгарии Петранова, причастного к доставке взрывчатки в Россию.Как установила контрразведка, украинские спецслужбы завозили компоненты бомб, закамуфлированные под бытовые электроплиты, из Болгарии через Турцию и Грузию.В Болгарии отправку грузов координировала гражданка Украины Марина Матущак, в дальнейшем граждане Украины Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан передавали их Петранову.После доставки электроплит на территорию России их переправляли к местам планируемых терактов транспортными компаниями СДЭК и "Возовоз", а отправкой занимались россияне, имевшие коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак. Они не знали об опасном содержании грузов.При обысках у членов преступной группы нашли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около шести килограммов. Также ФСБ обнаружила электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки и средства связи.Изъятая взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму 23 февраля.Возбуждены уголовные дела, подозреваемые дают признательные показания, расследование продолжается. Всех задержанных арестовал Киевский районный суд Симферополя.
https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html
https://ria.ru/20230503/verbovka-1869330066.html
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Задержание диверсанта, готовившего теракт в Крыму
"У меня псевдоним "Сократ": задержанный по делу о подготовке терактов в Крыму рассказал, что его завербовали в польском Кракове в 2022 году
2023-05-03T09:48
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фсб, сергей аксенов (политик), украина, россия
ФСБ, Сергей Аксенов (политик), Украина, Россия
ФСБ раскрыла группу украинских агентов, готовивших покушение на Аксенова
ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова со стороны ГУР Минобороны Украины
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Крыму, которые планировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, среди целей покушений было руководство российского региона, сообщила ФСБ.
«
"В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Константинов В. А. и мэр города Ялта
Павленко Я. П., а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова", — говорится в релизе.
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя
Непосредственным организатором терактов был связной начальника ГУР Кирилла Буданова, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, который с 2020-го занимал пост замглавы офиса президента Украины.
Также в агентурную группу входили завербованные Машовцом граждане России
и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они планировали теракты, следили за чиновниками и закупали огнестрельное оружие. Также ФСБ задержала гражданина Украины и Болгарии
Петранова, причастного к доставке взрывчатки в Россию.
Как установила контрразведка, украинские спецслужбы завозили компоненты бомб, закамуфлированные под бытовые электроплиты, из Болгарии через Турцию
и Грузию
.
В Болгарии отправку грузов координировала гражданка Украины Марина Матущак, в дальнейшем граждане Украины Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан передавали их Петранову.
После доставки электроплит на территорию России их переправляли к местам планируемых терактов транспортными компаниями СДЭК и "Возовоз", а отправкой занимались россияне, имевшие коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак. Они не знали об опасном содержании грузов.
Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его вербовали
При обысках у членов преступной группы нашли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании
общей массой около шести килограммов. Также ФСБ обнаружила электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки и средства связи.
Изъятая взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму 23 февраля.
Возбуждены уголовные дела, подозреваемые дают признательные показания, расследование продолжается. Всех задержанных арестовал Киевский районный суд Симферополя.
В Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУ МВД по Запорожью