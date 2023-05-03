https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html

ФСБ раскрыла группу украинских агентов, готовивших покушение на Аксенова

ФСБ раскрыла группу украинских агентов, готовивших покушение на Аксенова - РИА Новости, 03.05.2023

ФСБ раскрыла группу украинских агентов, готовивших покушение на Аксенова

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Крыму, которые планировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, среди целей покушений было РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:48

2023-05-03T09:48

2023-05-03T14:17

фсб

сергей аксенов (политик)

украина

россия

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Крыму, которые планировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, среди целей покушений было руководство российского региона, сообщила ФСБ.Непосредственным организатором терактов был связной начальника ГУР Кирилла Буданова, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, который с 2020-го занимал пост замглавы офиса президента Украины.Также в агентурную группу входили завербованные Машовцом граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они планировали теракты, следили за чиновниками и закупали огнестрельное оружие. Также ФСБ задержала гражданина Украины и Болгарии Петранова, причастного к доставке взрывчатки в Россию.Как установила контрразведка, украинские спецслужбы завозили компоненты бомб, закамуфлированные под бытовые электроплиты, из Болгарии через Турцию и Грузию.В Болгарии отправку грузов координировала гражданка Украины Марина Матущак, в дальнейшем граждане Украины Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан передавали их Петранову.После доставки электроплит на территорию России их переправляли к местам планируемых терактов транспортными компаниями СДЭК и "Возовоз", а отправкой занимались россияне, имевшие коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак. Они не знали об опасном содержании грузов.При обысках у членов преступной группы нашли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около шести килограммов. Также ФСБ обнаружила электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки и средства связи.Изъятая взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму 23 февраля.Возбуждены уголовные дела, подозреваемые дают признательные показания, расследование продолжается. Всех задержанных арестовал Киевский районный суд Симферополя.

https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html

https://ria.ru/20230503/verbovka-1869330066.html

https://ria.ru/20230502/melitopol-1869169811.html

украина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, сергей аксенов (политик), украина, россия