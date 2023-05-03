https://ria.ru/20230503/poezd-1869328955.html

При сходе вагонов в Брянской области произошел разлив селитры

При сходе вагонов в Брянской области произошел разлив селитры - РИА Новости, 03.05.2023

При сходе вагонов в Брянской области произошел разлив селитры

Разлив селитры произошел при сходе вагонов после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:01

2023-05-03T10:01

2023-05-03T10:01

происшествия

брянская область

александр богомаз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ржд

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Разлив селитры произошел при сходе вагонов после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. "Зафиксирован разлив селитры", - сказал собеседник агентства. По его словам, прибывшая на место происшествия мобильная лаборатория Роспотребнадзора произвела взятие проб воздуха, воды и почвы в районе станции Снежетьская и возле двух ближайших населенных пунктов. По результатам экспресс-анализов превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено.

https://ria.ru/20230501/ustroystvo-1869000549.html

брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, александр богомаз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ржд