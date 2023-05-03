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При сходе вагонов в Брянской области произошел разлив селитры - РИА Новости, 03.05.2023
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10:01 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/poezd-1869328955.html
При сходе вагонов в Брянской области произошел разлив селитры
При сходе вагонов в Брянской области произошел разлив селитры - РИА Новости, 03.05.2023
При сходе вагонов в Брянской области произошел разлив селитры
Разлив селитры произошел при сходе вагонов после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:01
2023-05-03T10:01
происшествия
брянская область
александр богомаз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ржд
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Разлив селитры произошел при сходе вагонов после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. "Зафиксирован разлив селитры", - сказал собеседник агентства. По его словам, прибывшая на место происшествия мобильная лаборатория Роспотребнадзора произвела взятие проб воздуха, воды и почвы в районе станции Снежетьская и возле двух ближайших населенных пунктов. По результатам экспресс-анализов превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено.
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брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ржд
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), РЖД
При сходе вагонов в Брянской области произошел разлив селитры

При сходе вагонов при взрыве в Брянской области во вторник произошел разлив селитры

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Разлив селитры произошел при сходе вагонов после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РЖД сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства.
"Зафиксирован разлив селитры", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшая на место происшествия мобильная лаборатория Роспотребнадзора произвела взятие проб воздуха, воды и почвы в районе станции Снежетьская и возле двух ближайших населенных пунктов. По результатам экспресс-анализов превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено.
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ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РЖД
 
 
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