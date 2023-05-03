https://ria.ru/20230503/poezd-1869323835.html

В экстренных службах уточнили число вагонов, сошедших с рельс под Брянском

В экстренных службах уточнили число вагонов, сошедших с рельс под Брянском - РИА Новости, 03.05.2023

В экстренных службах уточнили число вагонов, сошедших с рельс под Брянском

Двадцать шесть вагонов, по уточненным данным, сошли с рельс при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:33

2023-05-03T09:33

2023-05-03T10:00

происшествия

брянская область

брянск

александр богомаз

ржд

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Двадцать шесть вагонов, по уточненным данным, сошли с рельс при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД ранее сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение на участке приостановлено. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. "По уточненной информации, с рельс сошли 26 вагонов, два из них – с кальцием оксида и четыре – с фракциями пропана-бутана", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что взрыв на железной дороге произошел примерно в трех километрах от Брянска. Всего в составе находились 70 грузовых вагонов с различными грузами."При взрыве и сходе вагонов повреждено 500 метров железнодорожного полотна", - добавил собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыл аварийно-восстановительный поезд.

https://ria.ru/20230502/opershtab-1869291766.html

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, брянск, александр богомаз, ржд