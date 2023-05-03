https://ria.ru/20230503/poezd-1869323835.html
В экстренных службах уточнили число вагонов, сошедших с рельс под Брянском
В экстренных службах уточнили число вагонов, сошедших с рельс под Брянском - РИА Новости, 03.05.2023
В экстренных службах уточнили число вагонов, сошедших с рельс под Брянском
Двадцать шесть вагонов, по уточненным данным, сошли с рельс при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:33
2023-05-03T09:33
2023-05-03T10:00
происшествия
брянская область
брянск
александр богомаз
ржд
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Двадцать шесть вагонов, по уточненным данным, сошли с рельс при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД ранее сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение на участке приостановлено. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. "По уточненной информации, с рельс сошли 26 вагонов, два из них – с кальцием оксида и четыре – с фракциями пропана-бутана", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что взрыв на железной дороге произошел примерно в трех километрах от Брянска. Всего в составе находились 70 грузовых вагонов с различными грузами."При взрыве и сходе вагонов повреждено 500 метров железнодорожного полотна", - добавил собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыл аварийно-восстановительный поезд.
https://ria.ru/20230502/opershtab-1869291766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, брянск, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, РЖД
В экстренных службах уточнили число вагонов, сошедших с рельс под Брянском
В экстренных службах уточнили, что при взрыве под Брянском сошли с рельс 26 вагонов
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Двадцать шесть вагонов, по уточненным данным, сошли с рельс при взрыве на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РЖД
ранее сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Движение на участке приостановлено. Губернатор Брянской области Александр Богомаз
уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства.
"По уточненной информации, с рельс сошли 26 вагонов, два из них – с кальцием оксида и четыре – с фракциями пропана-бутана", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что взрыв на железной дороге произошел примерно в трех километрах от Брянска
. Всего в составе находились 70 грузовых вагонов с различными грузами.
"При взрыве и сходе вагонов повреждено 500 метров железнодорожного полотна", - добавил собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже прибыл аварийно-восстановительный поезд.
Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб