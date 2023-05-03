https://ria.ru/20230503/podderzhka-1869493598.html

КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса

КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса - РИА Новости, 03.05.2023

КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса

Корпорация МСП (КМСП) и правительство Республики Ингушетия подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:59

2023-05-03T18:59

2023-05-03T18:59

республика ингушетия

александр исаевич

корпорация мсп

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Республики Ингушетия подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба корпорации.Одна из основных задач совместной работы - расширение возможности предпринимателей по получению господдержки и повышение адресности предлагаемых им мер, говорится в документе."Наша задача – расширять поддержку малых и средних предприятий Ингушетии. Это и дополнительные возможности для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, и гарантийная поддержка участников Национальной гарантийной системы, и льготный лизинг оборудования, и мероприятия по расширению рынков сбыта, и предоставление сервисов и услуг на Цифровой платформе МСП.РФ", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По данным на конец апреля 2023 года, на территории Ингушетии число субъектов МСП с учетом самозанятых превышает 17 тысяч. Их количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически удвоилось.Малый и средний бизнес республики получил в первом квартале текущего года финансирование при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230502/finansirovanie-1869236790.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика ингушетия, александр исаевич, корпорация мсп