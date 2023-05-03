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КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса - РИА Новости, 03.05.2023
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18:59 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/podderzhka-1869493598.html
КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса
КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса - РИА Новости, 03.05.2023
КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса
Корпорация МСП (КМСП) и правительство Республики Ингушетия подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:59
2023-05-03T18:59
республика ингушетия
александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Республики Ингушетия подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба корпорации.Одна из основных задач совместной работы - расширение возможности предпринимателей по получению господдержки и повышение адресности предлагаемых им мер, говорится в документе."Наша задача – расширять поддержку малых и средних предприятий Ингушетии. Это и дополнительные возможности для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, и гарантийная поддержка участников Национальной гарантийной системы, и льготный лизинг оборудования, и мероприятия по расширению рынков сбыта, и предоставление сервисов и услуг на Цифровой платформе МСП.РФ", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По данным на конец апреля 2023 года, на территории Ингушетии число субъектов МСП с учетом самозанятых превышает 17 тысяч. Их количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически удвоилось.Малый и средний бизнес республики получил в первом квартале текущего года финансирование при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230502/finansirovanie-1869236790.html
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республика ингушетия, александр исаевич, корпорация мсп
Республика Ингушетия, Александр Исаевич, Корпорация МСП

КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса

© Фото : Корпорация МСПКМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса
КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Корпорация МСП
КМСП и Ингушетия договорились о совместной поддержке малого бизнеса
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Республики Ингушетия подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба корпорации.
Одна из основных задач совместной работы - расширение возможности предпринимателей по получению господдержки и повышение адресности предлагаемых им мер, говорится в документе.
"Наша задача – расширять поддержку малых и средних предприятий Ингушетии. Это и дополнительные возможности для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, и гарантийная поддержка участников Национальной гарантийной системы, и льготный лизинг оборудования, и мероприятия по расширению рынков сбыта, и предоставление сервисов и услуг на Цифровой платформе МСП.РФ", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По данным на конец апреля 2023 года, на территории Ингушетии число субъектов МСП с учетом самозанятых превышает 17 тысяч. Их количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически удвоилось.
«
"Формирование предприятий крупного бизнеса Ингушетии находится на стадии становления, именно поэтому ключевым фактором развития экономики для нас является поддержка малого и среднего предпринимательства. Одной из причин, препятствующих развитию данного сектора, является отсутствие финансовых средств. Усиление взаимодействия между республикой и Корпорацией МСП будет способствовать решению этой проблемы и, я надеюсь, станет эффективной основой для ускоренного развития малых и средних предприятий республики", – приводятся в сообщении слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Малый и средний бизнес республики получил в первом квартале текущего года финансирование при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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