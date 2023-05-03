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Турецкой певице вынесли приговор за шутку о религии - РИА Новости, 03.05.2023
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14:28 03.05.2023 (обновлено: 14:29 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pevitsa-1869412971.html
Турецкой певице вынесли приговор за шутку о религии
Турецкой певице вынесли приговор за шутку о религии - РИА Новости, 03.05.2023
Турецкой певице вынесли приговор за шутку о религии
Суд в среду приговорил турецкую певицу Гюльшен Чолакоглу к десяти месяцам условного срока по обвинению в разжигании ненависти после шутки о религиозных школах,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:28
2023-05-03T14:29
стамбул
cumhuriyet
турция
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СТАМБУЛ, 3 мая – РИА Новости. Суд в среду приговорил турецкую певицу Гюльшен Чолакоглу к десяти месяцам условного срока по обвинению в разжигании ненависти после шутки о религиозных школах, сообщила газета Cumhuriyet. "Уголовный суд в Стамбуле... вынес решение об отсроченном наказании в виде десяти месяцев тюремного заключения", - сообщила газета. Адвокат певицы Эмре Эмек заявил газете, что намерен подать апелляцию на решение суда, и указал на ряд нарушений в судебном процессе. Отдельным решением суд постановил снять с певицы запрет на выезд за рубеж, получив залог в размере 250 тысяч лир (более 12 тысяч долларов). Прокурор требовал до трех лет тюремного заключения для певицы. Чолакоглу обвинялась в "подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении". Исполнительница пошутила на концерте в апреле 2022 года над одним из музыкантов, связав его "извращенность с учебой в школе имам-хатыба". Арест Гюльшен в августе вызвал шквал критики в социальных сетях. В частности, певицу поддержал другой известный артист турецкой эстрады Таркан. Позже она извинилась в соцсети за свои высказывания. Ранее Чолакоглу заявила, что уверена в своей невиновности, и указала на "манипуляции" с делом, так как по какой-то причине ее задержали только спустя 4 месяца после концерта. Она отметила, что постоянно подшучивает над своими музыкантами и никого не хотела оскорбить.
https://ria.ru/20230408/khuligan-1863961366.html
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стамбул
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стамбул, cumhuriyet, турция
Стамбул, Cumhuriyet, Турция
Турецкой певице вынесли приговор за шутку о религии

Cumhuriyet: турецкую певицу Гюльшен осудили на десять месяцев условно за шутку о религии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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СТАМБУЛ, 3 мая – РИА Новости. Суд в среду приговорил турецкую певицу Гюльшен Чолакоглу к десяти месяцам условного срока по обвинению в разжигании ненависти после шутки о религиозных школах, сообщила газета Cumhuriyet.
"Уголовный суд в Стамбуле... вынес решение об отсроченном наказании в виде десяти месяцев тюремного заключения", - сообщила газета.
Адвокат певицы Эмре Эмек заявил газете, что намерен подать апелляцию на решение суда, и указал на ряд нарушений в судебном процессе.
Отдельным решением суд постановил снять с певицы запрет на выезд за рубеж, получив залог в размере 250 тысяч лир (более 12 тысяч долларов).
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Прокурор требовал до трех лет тюремного заключения для певицы. Чолакоглу обвинялась в "подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении". Исполнительница пошутила на концерте в апреле 2022 года над одним из музыкантов, связав его "извращенность с учебой в школе имам-хатыба". Арест Гюльшен в августе вызвал шквал критики в социальных сетях. В частности, певицу поддержал другой известный артист турецкой эстрады Таркан. Позже она извинилась в соцсети за свои высказывания.
Ранее Чолакоглу заявила, что уверена в своей невиновности, и указала на "манипуляции" с делом, так как по какой-то причине ее задержали только спустя 4 месяца после концерта. Она отметила, что постоянно подшучивает над своими музыкантами и никого не хотела оскорбить.
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