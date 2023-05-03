https://ria.ru/20230503/pevitsa-1869412971.html

Турецкой певице вынесли приговор за шутку о религии

Турецкой певице вынесли приговор за шутку о религии - РИА Новости, 03.05.2023

Турецкой певице вынесли приговор за шутку о религии

Суд в среду приговорил турецкую певицу Гюльшен Чолакоглу к десяти месяцам условного срока по обвинению в разжигании ненависти после шутки о религиозных школах,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:28

2023-05-03T14:28

2023-05-03T14:29

стамбул

cumhuriyet

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg

СТАМБУЛ, 3 мая – РИА Новости. Суд в среду приговорил турецкую певицу Гюльшен Чолакоглу к десяти месяцам условного срока по обвинению в разжигании ненависти после шутки о религиозных школах, сообщила газета Cumhuriyet. "Уголовный суд в Стамбуле... вынес решение об отсроченном наказании в виде десяти месяцев тюремного заключения", - сообщила газета. Адвокат певицы Эмре Эмек заявил газете, что намерен подать апелляцию на решение суда, и указал на ряд нарушений в судебном процессе. Отдельным решением суд постановил снять с певицы запрет на выезд за рубеж, получив залог в размере 250 тысяч лир (более 12 тысяч долларов). Прокурор требовал до трех лет тюремного заключения для певицы. Чолакоглу обвинялась в "подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении". Исполнительница пошутила на концерте в апреле 2022 года над одним из музыкантов, связав его "извращенность с учебой в школе имам-хатыба". Арест Гюльшен в августе вызвал шквал критики в социальных сетях. В частности, певицу поддержал другой известный артист турецкой эстрады Таркан. Позже она извинилась в соцсети за свои высказывания. Ранее Чолакоглу заявила, что уверена в своей невиновности, и указала на "манипуляции" с делом, так как по какой-то причине ее задержали только спустя 4 месяца после концерта. Она отметила, что постоянно подшучивает над своими музыкантами и никого не хотела оскорбить.

https://ria.ru/20230408/khuligan-1863961366.html

https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, cumhuriyet, турция