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"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2023
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16:04 03.05.2023 (обновлено: 17:52 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/perelom-1869439625.html
"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине
"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2023
"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине
Интенсивные ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, пишут обозреватели американского портала... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:04
2023-05-03T17:52
политика
россия
украина
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Интенсивные ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, пишут обозреватели американского портала Military Watch Magazine.Работа российской авиации привела не только к уничтожению ключевой военной техники ВСУ, но и к особенно высоким потерям среди личного состава киевских силовиков в последние дни, отметили колумнисты.Минобороны 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине

MWM: серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением

© Минобороны РФРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Кадр из видео
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Кадр из видео
© Минобороны РФ
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Интенсивные ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, пишут обозреватели американского портала Military Watch Magazine.
«
"Российские военные серьезно истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов. По оценке западных источников, они могут значительно подорвать шансы на успех готовящегося украинского наступления. <…> Истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу Москвы", — говорится в статье.
Работа российской авиации привела не только к уничтожению ключевой военной техники ВСУ, но и к особенно высоким потерям среди личного состава киевских силовиков в последние дни, отметили колумнисты.
Минобороны 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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