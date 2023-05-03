https://ria.ru/20230503/perelom-1869439625.html

"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине

"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2023

"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине

Интенсивные ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, пишут обозреватели американского портала... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:04

2023-05-03T16:04

2023-05-03T17:52

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Интенсивные ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, пишут обозреватели американского портала Military Watch Magazine.Работа российской авиации привела не только к уничтожению ключевой военной техники ВСУ, но и к особенно высоким потерям среди личного состава киевских силовиков в последние дни, отметили колумнисты.Минобороны 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины