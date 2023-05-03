"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине
MWM: серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
© Минобороны РФРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Кадр из видео
© Минобороны РФ
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Кадр из видео. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Интенсивные ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, пишут обозреватели американского портала Military Watch Magazine.
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"Российские военные серьезно истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов. По оценке западных источников, они могут значительно подорвать шансы на успех готовящегося украинского наступления. <…> Истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу Москвы", — говорится в статье.
Работа российской авиации привела не только к уничтожению ключевой военной техники ВСУ, но и к особенно высоким потерям среди личного состава киевских силовиков в последние дни, отметили колумнисты.
Минобороны 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.
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