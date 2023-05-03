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В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
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18:38 03.05.2023 (обновлено: 18:41 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pentagon-1869488185.html
В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль
В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль
Пентагон в курсе сообщений о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не может их прокомментировать, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:38
2023-05-03T18:41
в мире
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московский кремль
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Пентагон в курсе сообщений о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не может их прокомментировать, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.
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В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль

В Пентагоне отказались комментировать информацию о попытке атаки дронов на Кремль

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Пентагон в курсе сообщений о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не может их прокомментировать, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"Мы видели эти сообщения, но пока не можем предложить какого-либо комментария", - сообщил представитель Пентагона.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.
Антон Геращенко - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Советник главы МВД Украины в апреле публиковал кадры Кремля с беспилотника
Вчера, 18:13
 
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