https://ria.ru/20230503/pentagon-1869488185.html

В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль

В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023

В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль

Пентагон в курсе сообщений о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не может их прокомментировать, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:38

2023-05-03T18:38

2023-05-03T18:41

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Пентагон в курсе сообщений о попытке атаки дронов на Кремль, но пока не может их прокомментировать, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.

https://ria.ru/20230503/kreml-1869483372.html

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в мире, министерство обороны сша, россия, владимир путин, московский кремль, москва, сша