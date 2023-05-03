https://ria.ru/20230503/patrushev-1869298728.html

Патрушев: Запад признался в невозможности обойтись без российских ресурсов

Патрушев: Запад признался в невозможности обойтись без российских ресурсов - РИА Новости, 03.05.2023

Патрушев: Запад признался в невозможности обойтись без российских ресурсов

Запад в своих заявлениях фактически признается, что не может существовать без природных ресурсов России, которые она якобы имеет несправедливо, отмечает... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:50

2023-05-03T00:50

2023-05-03T00:50

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад в своих заявлениях фактически признается, что не может существовать без природных ресурсов России, которые она якобы имеет несправедливо, отмечает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, ангажированные западные ученые и политики берут на себя смелость безапелляционно заявлять, что только страны коллективного Запада вправе распоряжаться имеющимися в мире природными ресурсами, а Россия их якобы получила несправедливо. "Такими заявлениями Запад фактически признается, что не может обойтись без природных ресурсов России", - подчеркнул Патрушев. Он коснулся концепции, проповедуемой основателем и руководителем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Эта концепция предполагает создание благополучной жизни лишь для определенного круга лиц. "Согласно теориям Шваба и ему подобных, "дивный мир" на Россию и ее жителей не распространяется. В соответствии со своими планами Запад последовательно ужесточает политическое, военное и экономическое давление на нашу страну", - пояснил Патрушев.

https://ria.ru/20230503/zapad-1869297885.html

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николай патрушев, россия