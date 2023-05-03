Рейтинг@Mail.ru
Патрушев: Запад признался в невозможности обойтись без российских ресурсов - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/patrushev-1869298728.html
Патрушев: Запад признался в невозможности обойтись без российских ресурсов
Патрушев: Запад признался в невозможности обойтись без российских ресурсов - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев: Запад признался в невозможности обойтись без российских ресурсов
Запад в своих заявлениях фактически признается, что не может существовать без природных ресурсов России, которые она якобы имеет несправедливо, отмечает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:50
2023-05-03T00:50
николай патрушев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад в своих заявлениях фактически признается, что не может существовать без природных ресурсов России, которые она якобы имеет несправедливо, отмечает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, ангажированные западные ученые и политики берут на себя смелость безапелляционно заявлять, что только страны коллективного Запада вправе распоряжаться имеющимися в мире природными ресурсами, а Россия их якобы получила несправедливо. "Такими заявлениями Запад фактически признается, что не может обойтись без природных ресурсов России", - подчеркнул Патрушев. Он коснулся концепции, проповедуемой основателем и руководителем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Эта концепция предполагает создание благополучной жизни лишь для определенного круга лиц. "Согласно теориям Шваба и ему подобных, "дивный мир" на Россию и ее жителей не распространяется. В соответствии со своими планами Запад последовательно ужесточает политическое, военное и экономическое давление на нашу страну", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20230503/zapad-1869297885.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_03e231a1c185305561ed56280ec023da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай патрушев, россия
Николай Патрушев, Россия
Патрушев: Запад признался в невозможности обойтись без российских ресурсов

Патрушев заявил о признании Западом невозможности существовать без российских ресурсов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад в своих заявлениях фактически признается, что не может существовать без природных ресурсов России, которые она якобы имеет несправедливо, отмечает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"США и их европейские клиенты безо всякого стеснения позволяют себе с трибун международных организаций продвигать идеи об использовании водных ресурсов России всеми государствами планеты. Беззастенчиво жонглируют данными о том, что якобы запасы пресной воды в России никак не соотносятся с численностью проживающего населения и экономической активностью страны", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
По его словам, ангажированные западные ученые и политики берут на себя смелость безапелляционно заявлять, что только страны коллективного Запада вправе распоряжаться имеющимися в мире природными ресурсами, а Россия их якобы получила несправедливо.
"Такими заявлениями Запад фактически признается, что не может обойтись без природных ресурсов России", - подчеркнул Патрушев.
Он коснулся концепции, проповедуемой основателем и руководителем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Эта концепция предполагает создание благополучной жизни лишь для определенного круга лиц.
"Согласно теориям Шваба и ему подобных, "дивный мир" на Россию и ее жителей не распространяется. В соответствии со своими планами Запад последовательно ужесточает политическое, военное и экономическое давление на нашу страну", - пояснил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев назвал Россию многовековой "костью в горле" Запада
00:28
 
Николай ПатрушевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала