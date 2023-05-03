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В Липецке отменили парад Победы - РИА Новости, 03.05.2023
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17:40 03.05.2023 (обновлено: 17:55 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/parad-1869471562.html
В Липецке отменили парад Победы
В Липецке отменили парад Победы - РИА Новости, 03.05.2023
В Липецке отменили парад Победы
Парад Победы отменили в Липецке и в Ельце из-за возможных провокаций, информация о которых есть у силовиков, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:40
2023-05-03T17:55
общество
липецк
день победы
россия
игорь артамонов
елец
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Парад Победы отменили в Липецке и в Ельце из-за возможных провокаций, информация о которых есть у силовиков, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Решение об отмене парада было принято на заседании оперативного штаба с участием руководителей силовых структур."Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 мая в Липецке и Ельце. Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что проведение массовых мероприятий может создать дополнительные риски для людей, однако небольшие мероприятия все-таки пройдут в парках и скверах."Это позволит максимально рассредоточить людей и не допустить их массового скопления в одной точке", — отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230424/parad-1867392556.html
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общество, липецк, день победы, россия, игорь артамонов, елец, липецкая область
Общество, Липецк, День Победы, Россия, Игорь Артамонов, Елец, Липецкая область
В Липецке отменили парад Победы

Губернатор Артамонов сообщил об отмене парада Победы в Липецке и Ельце

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Парад Победы отменили в Липецке и в Ельце из-за возможных провокаций, информация о которых есть у силовиков, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Решение об отмене парада было принято на заседании оперативного штаба с участием руководителей силовых структур.
"Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 мая в Липецке и Ельце. Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что проведение массовых мероприятий может создать дополнительные риски для людей, однако небольшие мероприятия все-таки пройдут в парках и скверах.
"Это позволит максимально рассредоточить людей и не допустить их массового скопления в одной точке", — отметил Артамонов.
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ОбществоЛипецкДень ПобедыРоссияИгорь АртамоновЕлецЛипецкая область
 
 
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