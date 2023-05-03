https://ria.ru/20230503/parad-1869422032.html
Парад на День Победы не планируют отменять
Парад на День Победы не планируют отменять - РИА Новости, 03.05.2023
Парад на День Победы не планируют отменять
Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:52
2023-05-03T14:52
2023-05-03T14:59
день победы
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции главы российского государства Владимира Путина.На вопрос о том, сохраняются ли планы провести парад, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.
https://ria.ru/20230503/putin-1869419375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
День Победы, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Парад на День Победы не планируют отменять
Песков заявил, что планы провести парад на Красной площади в День Победы сохраняются