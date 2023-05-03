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Парад на День Победы не планируют отменять - РИА Новости, 03.05.2023
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14:52 03.05.2023 (обновлено: 14:59 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/parad-1869422032.html
Парад на День Победы не планируют отменять
Парад на День Победы не планируют отменять - РИА Новости, 03.05.2023
Парад на День Победы не планируют отменять
Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:52
2023-05-03T14:59
день победы
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции главы российского государства Владимира Путина.На вопрос о том, сохраняются ли планы провести парад, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.
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день победы, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
День Победы, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Парад на День Победы не планируют отменять

Песков заявил, что планы провести парад на Красной площади в День Победы сохраняются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде на Красной площади в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Парадный расчет военнослужащих на военном параде на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции главы российского государства Владимира Путина.
На вопрос о том, сохраняются ли планы провести парад, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.
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День ПобедыРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасность
 
 
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