https://ria.ru/20230503/parad-1869422032.html

Парад на День Победы не планируют отменять

Парад на День Победы не планируют отменять - РИА Новости, 03.05.2023

Парад на День Победы не планируют отменять

Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:52

2023-05-03T14:52

2023-05-03T14:59

день победы

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции главы российского государства Владимира Путина.На вопрос о том, сохраняются ли планы провести парад, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.

https://ria.ru/20230503/putin-1869419375.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

день победы, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность