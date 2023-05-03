https://ria.ru/20230503/ovchinskiy-1869349481.html

Овчинский: два объекта образования возводят в САО и СВАО по программе МПТ

Овчинский: два объекта образования возводят в САО и СВАО по программе МПТ - РИА Новости, 03.05.2023

Овчинский: два объекта образования возводят в САО и СВАО по программе МПТ

Строительство образовательных объектов на севере и северо-востоке Москвы ведется в рамках соглашения по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:14

2023-05-03T11:14

2023-05-03T11:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Строительство образовательных объектов на севере и северо-востоке Москвы ведется в рамках соглашения по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В прошлом году Москва подписала соглашение с инвестором о строительстве девяти образовательных объектов в шести районах столицы в рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда. По итогам строительства детские сады и школы передадут городу, а в образовательных учреждениях появятся 600 новых рабочих мест", - отметил глава департамента, добавив, что в настоящий момент на двух объектах, расположенных на севере и северо-востоке столицы, девелопер ведет монолитные работы по возведению подземной части.Так, на севере города строится детский сад на 250 мест в Сигнальном проезде. Здесь идут работы по устройству бетонной подготовки под фундамент, а также гидроизоляционного слоя. В детском саду к концу 2026 года создадут 58 новых рабочих мест.На Кольской улице на строительной площадке будущей общеобразовательной школы в рамках работ нулевого цикла ведется разработка котлована. Здесь после ввода в эксплуатацию в 2026 году появятся 95 рабочих мест.Отмечается, что детский сад и школа строятся в совместном проекте группы ПИК и Capital Group, где ПИК выступает fee-девелопером, а Capital Group – соинвестором."Важное преимущество программы по созданию мест приложения труда – сбалансированное развитие города. Благодаря новой социальной инфраструктуре, которая появляется в рамках программы, развиваются городские и общественные пространства, создается комфортная среда для жителей, когда люди могут жить, работать, учиться и отдыхать в своем районе. Сокращение маятниковой миграции не только позволяет жителям снизить стресс и сэкономить ресурсы за счет отсутствия необходимости постоянно перемещаться по городу, но и разгружает городские магистрали", – сказал директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

https://ria.ru/20230502/butovo-1869049410.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский