https://ria.ru/20230503/oteli-1869428795.html

Назван дополнительный источник финансирования модульных отелей в России

Назван дополнительный источник финансирования модульных отелей в России - РИА Новости, 03.05.2023

Назван дополнительный источник финансирования модульных отелей в России

Минэкономразвития готово направить 1,2 миллиарда рублей, поступивших из продажи активов иностранных резидентов, на строительство модульных отелей в России,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:16

2023-05-03T17:16

2023-05-03T17:16

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максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

отели

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Минэкономразвития готово направить 1,2 миллиарда рублей, поступивших из продажи активов иностранных резидентов, на строительство модульных отелей в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. "В рамках нацпроекта по туризму льготными кредитами поддержаны пять проектов по строительству гостиниц на 12 миллиардов рублей. Сейчас открыт конкурс на модульные гостиницы, – сказал Решетников. – До 11 мая ждем заявок. Более того, вчера президент поддержал идею, что, если будут хорошие заявки, то есть еще 1,2 миллиарда рублей, которые нам поступили от продажи иностранцами активов. Мы их тоже готовы направить на поддержку модульных гостиниц". Во вторник министр экономического развития на совещании с президентом России сообщил, что ведомство направит 2,7 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса Крыма из почти четырех миллиардов рублей, поступивших по линии министерства в бюджет от продажи активов ушедших из страны иностранных компаний. В конце марта Минфин сообщил, что в условиях ухода из нашей страны для компаний из недружественных государств вносятся изменения. Так, при выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее десяти процентов в бюджет России от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее десяти процентов от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если их продажа осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости. Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.

https://ria.ru/20230427/krym-1867922076.html

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