https://ria.ru/20230503/oskolki-1869421872.html
При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал
При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал - РИА Новости, 03.05.2023
При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал
Вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:52
2023-05-03T14:52
2023-05-03T16:55
происшествия
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, сообщает пресс-служба Кремля. В пресс-службе рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230503/bomba-1869415069.html
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Момент атаки дрона по Кремлю
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
2023-05-03T14:52
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происшествия, россия, владимир путин, москва
Происшествия, Россия, Владимир Путин, Москва
При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал
При падении осколков украинских беспилотников на территории Кремля никто не пострадал