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При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал - РИА Новости, 03.05.2023
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14:52 03.05.2023 (обновлено: 16:55 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/oskolki-1869421872.html
При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал
При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал - РИА Новости, 03.05.2023
При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал
Вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:52
2023-05-03T16:55
происшествия
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, сообщает пресс-служба Кремля. В пресс-службе рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", - говорится в сообщении.
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Момент атаки дрона по Кремлю
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
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происшествия, россия, владимир путин, москва
Происшествия, Россия, Владимир Путин, Москва
При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал

При падении осколков украинских беспилотников на территории Кремля никто не пострадал

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, сообщает пресс-служба Кремля.
В пресс-службе рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", - говорится в сообщении.
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