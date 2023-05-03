https://ria.ru/20230503/oskolki-1869421872.html

При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал

При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал - РИА Новости, 03.05.2023

При падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал

Вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:52

2023-05-03T14:52

2023-05-03T16:55

происшествия

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, сообщает пресс-служба Кремля. В пресс-службе рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230503/bomba-1869415069.html

россия

москва

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Момент атаки дрона по Кремлю Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации. 2023-05-03T14:52 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, владимир путин, москва