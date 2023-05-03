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Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки
Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки - РИА Новости, 03.05.2023
Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки
Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:55
2023-05-03T18:55
2023-05-03T19:08
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.По его словам, США также предоставляют информацию ВСУ, но уничтожение штаба и тысячи высокопоставленных военных Киева — это высочайший уровень мастерства.Макгрегор ранее заявил, что ВКС атаковали главное звено управления девяти украинских бригад, в результате чего ВСУ потеряли важных кадровых офицеров. Минобороны 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.
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Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки
Полковник Макгрегор: Россия провела отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ