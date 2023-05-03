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Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 03.05.2023 (обновлено: 19:08 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/operatsiya-1869491887.html
Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки
Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки - РИА Новости, 03.05.2023
Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки
Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:55
2023-05-03T19:08
сша
россия
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.По его словам, США также предоставляют информацию ВСУ, но уничтожение штаба и тысячи высокопоставленных военных Киева — это высочайший уровень мастерства.Макгрегор ранее заявил, что ВКС атаковали главное звено управления девяти украинских бригад, в результате чего ВСУ потеряли важных кадровых офицеров. Минобороны 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.
https://ria.ru/20230503/vsu-1869470745.html
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сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире, киев
США, Россия, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки

Полковник Макгрегор: Россия провела отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«

"Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад", — сказал военный.

По его словам, США также предоставляют информацию ВСУ, но уничтожение штаба и тысячи высокопоставленных военных Киева — это высочайший уровень мастерства.
Макгрегор ранее заявил, что ВКС атаковали главное звено управления девяти украинских бригад, в результате чего ВСУ потеряли важных кадровых офицеров. Минобороны 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.
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