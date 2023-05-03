https://ria.ru/20230503/operatsiya-1869491887.html

Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки

Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки - РИА Новости, 03.05.2023

Отработали отлично. Военный из США восхитился операцией российской разведки

Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:55

2023-05-03T18:55

2023-05-03T19:08

сша

россия

министерство обороны сша

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специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.По его словам, США также предоставляют информацию ВСУ, но уничтожение штаба и тысячи высокопоставленных военных Киева — это высочайший уровень мастерства.Макгрегор ранее заявил, что ВКС атаковали главное звено управления девяти украинских бригад, в результате чего ВСУ потеряли важных кадровых офицеров. Минобороны 1 мая сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.

https://ria.ru/20230503/vsu-1869470745.html

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сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире, киев